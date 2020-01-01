На алеї Героїв Небесної Сотні відкриють Дзвін Гідності. ФОТО





Про це повідомляє



"Пам’ять Небесної Сотні оберігатиме Дзвін Гідності. Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановили на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні. Як хрест і каплиця, зведені з дерева на місці розстрілів у пам’ять подій, дзвін поруч зі стелою з портретами загиблих протестувальників знаменуватиме подвиг героїв і досягнення українського народу. 1 грудня знаменна дата в контексті Майдану й української незалежності. За твердженням істориків і публіцистів, саме 1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності", - йдеться у повідомленні.





Автор концепції – Олександр Бриндіков, дизайнер Національного музею Революції Гідності. На основі Дзвону використали зображення київського графіка Олександра Ком’яхова.



Зазначається, що на відкритті та урочистому освяченні дзвона матимуть слово: Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам’яті, Ігор Пошивайло – генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, Наталія Бойків – представниця родин Героїв Небесної Сотні, Павло Сидоренко – голова Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.



Дзвін створили зусиллями Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики, Українського інституту національної пам’яті та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності й української діаспори США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На алеї Героїв Небесної Сотні 1 грудня відкриватимуть Дзвін Гідності.Про це повідомляє пресслужба музею Революції Гідності "Пам’ять Небесної Сотні оберігатиме Дзвін Гідності. Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановили на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні. Як хрест і каплиця, зведені з дерева на місці розстрілів у пам’ять подій, дзвін поруч зі стелою з портретами загиблих протестувальників знаменуватиме подвиг героїв і досягнення українського народу. 1 грудня знаменна дата в контексті Майдану й української незалежності. За твердженням істориків і публіцистів, саме 1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності", - йдеться у повідомленні.Автор концепції –, дизайнер Національного музею Революції Гідності. На основі Дзвону використали зображення київського графікаЗазначається, що на відкритті та урочистому освяченні дзвона матимуть слово:– голова Українського інституту національної пам’яті,– генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності,– представниця родин Героїв Небесної Сотні,– голова Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.Дзвін створили зусиллями Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики, Українського інституту національної пам’яті та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності й української діаспори США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію