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На алеї Героїв Небесної Сотні відкриють Дзвін Гідності. ФОТО

На алеї Героїв Небесної Сотні відкриють Дзвін Гідності. ФОТО
На алеї Героїв Небесної Сотні 1 грудня відкриватимуть Дзвін Гідності.

Про це повідомляє пресслужба музею Революції Гідності.

"Пам’ять Небесної Сотні оберігатиме Дзвін Гідності. Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановили на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні. Як хрест і каплиця, зведені з дерева на місці розстрілів у пам’ять подій, дзвін поруч зі стелою з портретами загиблих протестувальників знаменуватиме подвиг героїв і досягнення українського народу. 1 грудня знаменна дата в контексті Майдану й української незалежності. За твердженням істориків і публіцистів, саме 1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності", - йдеться у повідомленні.

На алеї Героїв Небесної Сотні відкриють Дзвін Гідності. ФОТО

Автор концепції – Олександр Бриндіков, дизайнер Національного музею Революції Гідності. На основі Дзвону використали зображення київського графіка Олександра Ком’яхова.

Зазначається, що на відкритті та урочистому освяченні дзвона матимуть слово: Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам’яті, Ігор Пошивайло – генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, Наталія Бойків – представниця родин Героїв Небесної Сотні, Павло Сидоренко – голова Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.

Дзвін створили зусиллями Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики, Українського інституту національної пам’яті та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності й української діаспори США.

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Теги: Небесна Сотня. алея, Дзвін Гідності
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