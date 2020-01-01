У ковідному госпіталі на базі луцького пологового лікують перших пацієнтів

Тимчасовий інфекційний стаціонар, що облаштували на базі Луцького клінічного полового будинку, запрацював декілька днів тому. Нині тут лікують перших пацієнтів.Про це у коментаріповідомила директорка Луцької міської клінічної лікарні (в чиєму підпорядкуванні перебуває госпіталь)За її словами, станом на ранок 1 грудня у госпіталі перебувають 11 пацієнтів. У більшості з них – вже підтверджений коронавірус, дехто ж ще чекає результатів ПЛР-тесту.Лариса Духневич зауважила, що пацієнти забезпечені усім необхідним. Наразі в експлуатацію ввели 50 ліжок з кисневою підтримкою. Загалом для хворих планують забезпечити 214 місць.За словами очільниці госпіталю, наразі задіяли лише 50 ліжок через те, що НСЗУ законтрактувала для шпиталю лише 6 бригад медиків. Друга причина – киснева бочка невеликої ємкості, яка обслуговує і госпіталь, і перший поверх, де лікують хворих на коронавірус вагітних та надають допомогу породіллям.Роботи, спрямовані на збільшення кількості введених в експлуатацію кисневих точок, тривають. Але головне наразі – встановлення резервуару рідкого кисню більшого об’єму.«Ми вже залили площадку під резервуар, вона готова. Ведуться переговори, щоб закупити ємкість на 20-25 тонн», - розповіла Лариса Духневич.За її словами Міністерство охорони здоров’я відзначило, що за півтора місяця у Луцьку зробили неймовірно багато роботи, аби запустити госпіталь в роботу.«Умови перебування і отримання медичної допомоги тут дуже хороші. Але перша проблема – резервуар. Ми її вирішуємо. Друга – законтрактувати більше бригад медиків. У НСЗУ кажуть, що законтрактують, коли покажемо роботу, результат, що вже пролікували тут певну кількість людей. Окрім того, ми повинні мати свій спіральний комп’ютерний томограф. Він вже привезений, закінчуються роботи, заливають стяжку. Думаю, наступного тижня вже будемо монтувати», – розповіла Лариса Духневич.Нагадаємо, шпиталь створили на базі 2-4 поверхів акушерського корпусу Луцького пологового будинку. На першому поверсі корпусу продовжують надавати медичну допомогу вагітним та породіллям, які хворі на COVID-19. Для цього на першому поверсі облаштовані 36 ліжок.