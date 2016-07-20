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Оштрафували волинянина, який зливав відходи біля залізничної колії

Оштрафували волинянина, який зливав відходи біля залізничної колії
Екоінспектори під час рейду у Камінь-Каширському районі виявили порушника.

Так, чоловік зливав побутові відходи поблизу залізничної колії біля села Підцир'я, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Інспектори притягнули громадянина до адмінвідповідальності за статтею 82 статтею. Він має сплатити штраф.

Нагадаємо, згідно зі статтею 82 за порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення для громадян передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

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Теги: Екоінспектори, порушник, штраф
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