Суд оштрафував двох контрабандистів з Волині, які переправляли до Польщі сигарети





Нагадаємо, що



Двоє чоловіків, один з яких був у водолазному костюмі, планували переправити пакунки з сигаретами на польський берег річки. Тоді співробітники прикордонної та митної служб оформили відповідні процесуальні документи.



Справу за ч.1 ст.482 МК України розглядав Любомльський районний суд. Правопорушники на розгляд справи не з'явилися. Суддя постановив конфіскувати в дохід держави вилучені у них сигарети, а на пачкарів накласти штраф у розмірі 100% вартості вилученого товару. Кожному з порушників присудили по 78,2 тис. грн. штрафу.



Також зауважують, що ці чоловіки неодноразово були фігурантами правопорушень на кордоні. Щодо одного з них уже є три обвинувачувальних судових рішення, щодо іншого – два. Проте накладені раніше штрафи порушники-рецидивісти досі не сплатили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд призначив покарання двом пачкарям, яких затримали на Волині під час спроби переправити у Польщу 4900 пачок сигарет.Нагадаємо, що прикордонники затримали порушників на березі Західного Бугу у Любомльському районі 1 вересня, - інформує Держприкордонслужба України.Двоє чоловіків, один з яких був у водолазному костюмі, планували переправити пакунки з сигаретами на польський берег річки. Тоді співробітники прикордонної та митної служб оформили відповідні процесуальні документи.Справу за ч.1 ст.482 МК України розглядав Любомльський районний суд. Правопорушники на розгляд справи не з'явилися. Суддя постановив конфіскувати в дохід держави вилучені у них сигарети, а на пачкарів накласти штраф у розмірі 100% вартості вилученого товару. Кожному з порушників присудили по 78,2 тис. грн. штрафу.Також зауважують, що ці чоловіки неодноразово були фігурантами правопорушень на кордоні. Щодо одного з них уже є три обвинувачувальних судових рішення, щодо іншого – два. Проте накладені раніше штрафи порушники-рецидивісти досі не сплатили.

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