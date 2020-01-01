На Волині від коронавірусу померла лікарка
Сьогодні, 09:05
У Ковелі від коронавірусу померла досвідчена лікар-терапевт, яка останнім часом працювала у приватній практиці Тамара Коцюбчик.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив колишній очільник Ковельського МТМО Олег Самчук.
«Коронавірус забрав життя прекрасної Людини і одного з найкращих Лікарів – Тамари Віталіївни Коцюбчик. Це непоправна втрата для усіх, хто її знав. Довгий час вона очолювала відділення терапії Ковельського МТМО. Потім працювала у приватній практиці. Лікувала людей, сотні, а то і тисячі, з яких зараз живуть завдяки їй. Світла пам'ять! Щирі співчуття рідним і близьким!», – написав у дописі Олег Самчук.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив колишній очільник Ковельського МТМО Олег Самчук.
«Коронавірус забрав життя прекрасної Людини і одного з найкращих Лікарів – Тамари Віталіївни Коцюбчик. Це непоправна втрата для усіх, хто її знав. Довгий час вона очолювала відділення терапії Ковельського МТМО. Потім працювала у приватній практиці. Лікувала людей, сотні, а то і тисячі, з яких зараз живуть завдяки їй. Світла пам'ять! Щирі співчуття рідним і близьким!», – написав у дописі Олег Самчук.
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