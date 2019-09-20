Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії
Сьогодні, 12:39
Після спільного розпивання алкоголю між чоловіком і жінкою виник конфлікт, під час якого він жорстоко побив її.
Тіло жінки виявили ввечері у селі Корсині Рожищенської громади. Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
На місце одразу ж виїхали поліцейські. Під підозру потрапив 55-річний чоловік покійної, якого одразу ж і затримали. Якщо його провину доведуть, він може сісти за ґрати на десять років.
Як розповіли односельці пари, конфлікти у цій сім'ї виникали часто. І чоловік, і жінка зловживали алкоголем. Кілька місяців тому жінка проходила курс лікування, бо чоловік лопатою розбив їй голову.
Цього ж разу все закінчилось трагічніше. На тілі жінки виявили забійні рани обличчя та голови. У поліції кажуть, що чоловік завдав потерпілій ударів руками й ногами, заподіявши тілесні ушкодження, які, ймовірно, й спричинили смерть. Жінці було 54 роки.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тіло жінки виявили ввечері у селі Корсині Рожищенської громади. Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
На місце одразу ж виїхали поліцейські. Під підозру потрапив 55-річний чоловік покійної, якого одразу ж і затримали. Якщо його провину доведуть, він може сісти за ґрати на десять років.
Як розповіли односельці пари, конфлікти у цій сім'ї виникали часто. І чоловік, і жінка зловживали алкоголем. Кілька місяців тому жінка проходила курс лікування, бо чоловік лопатою розбив їй голову.
Цього ж разу все закінчилось трагічніше. На тілі жінки виявили забійні рани обличчя та голови. У поліції кажуть, що чоловік завдав потерпілій ударів руками й ногами, заподіявши тілесні ушкодження, які, ймовірно, й спричинили смерть. Жінці було 54 роки.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинських лікарнях перевірили аварійні генератори
Сьогодні, 13:00
На будівництві в Польщі загинув українець
Сьогодні, 12:55
Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії
Сьогодні, 12:39
Рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років
Сьогодні, 12:26