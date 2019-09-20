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Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії

Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії
Після спільного розпивання алкоголю між чоловіком і жінкою виник конфлікт, під час якого він жорстоко побив її.

Тіло жінки виявили ввечері у селі Корсині Рожищенської громади. Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.

На місце одразу ж виїхали поліцейські. Під підозру потрапив 55-річний чоловік покійної, якого одразу ж і затримали. Якщо його провину доведуть, він може сісти за ґрати на десять років.

Як розповіли односельці пари, конфлікти у цій сім'ї виникали часто. І чоловік, і жінка зловживали алкоголем. Кілька місяців тому жінка проходила курс лікування, бо чоловік лопатою розбив їй голову.

Цього ж разу все закінчилось трагічніше. На тілі жінки виявили забійні рани обличчя та голови. У поліції кажуть, що чоловік завдав потерпілій ударів руками й ногами, заподіявши тілесні ушкодження, які, ймовірно, й спричинили смерть. Жінці було 54 роки.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: вбивство, тіло, жінка, подробиці, Волинь
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