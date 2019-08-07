«Динамо» програло «Ювентусу» в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 00:14
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Турині грало проти "Ювентуса". Кияни програли з рахунком 0:3.
Про це повідомляє УНІАН.
Вже в перші 20 хвилин матчу Георгій Бущан виручив киян після небезпечних ударів від Вестона Маккенні і Альваро Морати. Однак на 21-й хвилині воротар "Динамо" зіграв невпевнено, не впоравшись з ударом головою від Федеріко К'єзи, який забив свій перший гол за "Ювентус".
На 31-й хвилині "Юве" міг забивати ще раз, але після удару Кріштіану Роналду з забійної позиції гостей врятувала поперечина.
Кінцівка тайму пройшла з перевагою "Динамо", у якого міг забивати Віктор Циганков. Після пасу від Беньяміна Вербича Циганков завдавав удару метрів з семи, але не зміг пробити Войцеха Щенсни.
На початку другого тайму Щенсни знову виручив "Юве" - після навісу Циганкова м'яч опускався у ворота, але голкіпер встиг зреагувати.
На 57-й хвилині "Ювентус" забив вдруге - Мората намагався замкнути простріл К'єзи в боротьбі з Бущаном, м'яч відскочив від форварда і летів під штангу, а Роналду підставив ногу.
У середині тайму туринці довели рахунок до розгромного - Мората отримав м'яч у центрі штрафного, обіграв захисника і спокійно пробив у кут.
Наприкінці матчу гол престижу у "Динамо" міг забити Микола Шапаренко, але Щенсни відбив його удар з меж штрафного майданчика.
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Про це повідомляє УНІАН.
Вже в перші 20 хвилин матчу Георгій Бущан виручив киян після небезпечних ударів від Вестона Маккенні і Альваро Морати. Однак на 21-й хвилині воротар "Динамо" зіграв невпевнено, не впоравшись з ударом головою від Федеріко К'єзи, який забив свій перший гол за "Ювентус".
На 31-й хвилині "Юве" міг забивати ще раз, але після удару Кріштіану Роналду з забійної позиції гостей врятувала поперечина.
Кінцівка тайму пройшла з перевагою "Динамо", у якого міг забивати Віктор Циганков. Після пасу від Беньяміна Вербича Циганков завдавав удару метрів з семи, але не зміг пробити Войцеха Щенсни.
На початку другого тайму Щенсни знову виручив "Юве" - після навісу Циганкова м'яч опускався у ворота, але голкіпер встиг зреагувати.
На 57-й хвилині "Ювентус" забив вдруге - Мората намагався замкнути простріл К'єзи в боротьбі з Бущаном, м'яч відскочив від форварда і летів під штангу, а Роналду підставив ногу.
У середині тайму туринці довели рахунок до розгромного - Мората отримав м'яч у центрі штрафного, обіграв захисника і спокійно пробив у кут.
Наприкінці матчу гол престижу у "Динамо" міг забити Микола Шапаренко, але Щенсни відбив його удар з меж штрафного майданчика.
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