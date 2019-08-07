«Динамо» програло «Ювентусу» в Лізі чемпіонів





Про це повідомляє



Вже в перші 20 хвилин матчу Георгій Бущан виручив киян після небезпечних ударів від Вестона Маккенні і Альваро Морати. Однак на 21-й хвилині воротар "Динамо" зіграв невпевнено, не впоравшись з ударом головою від Федеріко К'єзи, який забив свій перший гол за "Ювентус".



На 31-й хвилині "Юве" міг забивати ще раз, але після удару Кріштіану Роналду з забійної позиції гостей врятувала поперечина.



Кінцівка тайму пройшла з перевагою "Динамо", у якого міг забивати Віктор Циганков. Після пасу від Беньяміна Вербича Циганков завдавав удару метрів з семи, але не зміг пробити Войцеха Щенсни.



На початку другого тайму Щенсни знову виручив "Юве" - після навісу Циганкова м'яч опускався у ворота, але голкіпер встиг зреагувати.



На 57-й хвилині "Ювентус" забив вдруге - Мората намагався замкнути простріл К'єзи в боротьбі з Бущаном, м'яч відскочив від форварда і летів під штангу, а Роналду підставив ногу.



У середині тайму туринці довели рахунок до розгромного - Мората отримав м'яч у центрі штрафного, обіграв захисника і спокійно пробив у кут.



Наприкінці матчу гол престижу у "Динамо" міг забити Микола Шапаренко, але Щенсни відбив його удар з меж штрафного майданчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Турині грало проти "Ювентуса". Кияни програли з рахунком 0:3.Про це повідомляє УНІАН. Вже в перші 20 хвилин матчу Георгій Бущан виручив киян після небезпечних ударів від Вестона Маккенні і Альваро Морати. Однак на 21-й хвилині воротар "Динамо" зіграв невпевнено, не впоравшись з ударом головою від Федеріко К'єзи, який забив свій перший гол за "Ювентус".На 31-й хвилині "Юве" міг забивати ще раз, але після удару Кріштіану Роналду з забійної позиції гостей врятувала поперечина.Кінцівка тайму пройшла з перевагою "Динамо", у якого міг забивати Віктор Циганков. Після пасу від Беньяміна Вербича Циганков завдавав удару метрів з семи, але не зміг пробити Войцеха Щенсни.На початку другого тайму Щенсни знову виручив "Юве" - після навісу Циганкова м'яч опускався у ворота, але голкіпер встиг зреагувати.На 57-й хвилині "Ювентус" забив вдруге - Мората намагався замкнути простріл К'єзи в боротьбі з Бущаном, м'яч відскочив від форварда і летів під штангу, а Роналду підставив ногу.У середині тайму туринці довели рахунок до розгромного - Мората отримав м'яч у центрі штрафного, обіграв захисника і спокійно пробив у кут.Наприкінці матчу гол престижу у "Динамо" міг забити Микола Шапаренко, але Щенсни відбив його удар з меж штрафного майданчика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію