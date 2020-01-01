2 смерті і 344 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 344 нових випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу за минулу добу виявили:м. Луцьк – 94,м. Нововолинськ – 13,Володимир-Волинський район – 39,Горохівський район – 13,Іваничівський район – 7,Ківерцівський район – 27,Ковельський район –26,Локачинський район – 12,Любомльський район – 13,Любешівський район – 9,Луцький район – 59,Маневицький район – 5,Ратнівський район – 8,Рожищенський район – 4,Старовижівський район – 3,Турійський район – 7,Шацький район – 5.Одужало за добу 477 осіб.Летальних випадків — 2 (місто Луцьк – 1, Камінь-Каширський район – 1).Загалом, станом на 4 грудня в області зареєстрували 25465 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1241 у дітей та 2137 у медичних працівників. Одужало 18221 особа, з них 889 дітей та 1699 медичних працівників. 446 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 16 медиків).Наразі коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 6646 (в т. ч. 131 летальний)м. Нововолинськ – 1820 (в т. ч. 38 летальних)Володимир-Волинський район – 2221 (в т. ч. 30 летальних)Горохівський район – 989 (в т. ч. 20 летальних)Іваничівський район – 568 (в т. ч. 16 летальних)Камінь-Каширський район – 880 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2171 (в т. ч. 26 летальних)Ковельський район – 2323 (в т. ч. 46 летальних)Локачинський район – 431 (в т. ч. 3 летальних)Любомльський район – 621 (в т. ч. 6 летальних)Любешівський район – 873 (в т. ч. 13 летальних)Луцький район – 2253 (в т. ч. 30 летальних)Маневицький район – 1077 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 864 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 580 (в т. ч. 19 летальних)Старовижівський район – 308 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 630 ( в т. ч. 7 летальних)Шацький район – 210 (в т. ч. 5 летальних)На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 111 960 осіб. За останню добу обстежили 828 осіб, тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 42 та приватними лабораторіями – 56.Методом ІФА на COVID-19 провели 99 863 обстеження, за останню добу – 722, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я –711 та приватними лабораторіями –9.