2 смерті і 344 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:54
За останню добу на Волині зареєстрували 344 нових випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за минулу добу виявили:
м. Луцьк – 94,
м. Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 39,
Горохівський район – 13,
Іваничівський район – 7,
Ківерцівський район – 27,
Ковельський район –26,
Локачинський район – 12,
Любомльський район – 13,
Любешівський район – 9,
Луцький район – 59,
Маневицький район – 5,
Ратнівський район – 8,
Рожищенський район – 4,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 7,
Шацький район – 5.
Одужало за добу 477 осіб.
Летальних випадків — 2 (місто Луцьк – 1, Камінь-Каширський район – 1).
Загалом, станом на 4 грудня в області зареєстрували 25465 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1241 у дітей та 2137 у медичних працівників. Одужало 18221 особа, з них 889 дітей та 1699 медичних працівників. 446 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 16 медиків).
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 6646 (в т. ч. 131 летальний)
м. Нововолинськ – 1820 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2221 (в т. ч. 30 летальних)
Горохівський район – 989 (в т. ч. 20 летальних)
Іваничівський район – 568 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 880 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2171 (в т. ч. 26 летальних)
Ковельський район – 2323 (в т. ч. 46 летальних)
Локачинський район – 431 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 621 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 873 (в т. ч. 13 летальних)
Луцький район – 2253 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1077 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 864 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 580 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 308 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 630 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 210 (в т. ч. 5 летальних)
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 111 960 осіб. За останню добу обстежили 828 осіб, тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 42 та приватними лабораторіями – 56.
Методом ІФА на COVID-19 провели 99 863 обстеження, за останню добу – 722, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я –711 та приватними лабораторіями –9.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за минулу добу виявили:
м. Луцьк – 94,
м. Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 39,
Горохівський район – 13,
Іваничівський район – 7,
Ківерцівський район – 27,
Ковельський район –26,
Локачинський район – 12,
Любомльський район – 13,
Любешівський район – 9,
Луцький район – 59,
Маневицький район – 5,
Ратнівський район – 8,
Рожищенський район – 4,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 7,
Шацький район – 5.
Одужало за добу 477 осіб.
Летальних випадків — 2 (місто Луцьк – 1, Камінь-Каширський район – 1).
Загалом, станом на 4 грудня в області зареєстрували 25465 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1241 у дітей та 2137 у медичних працівників. Одужало 18221 особа, з них 889 дітей та 1699 медичних працівників. 446 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 16 медиків).
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 6646 (в т. ч. 131 летальний)
м. Нововолинськ – 1820 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2221 (в т. ч. 30 летальних)
Горохівський район – 989 (в т. ч. 20 летальних)
Іваничівський район – 568 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 880 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2171 (в т. ч. 26 летальних)
Ковельський район – 2323 (в т. ч. 46 летальних)
Локачинський район – 431 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 621 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 873 (в т. ч. 13 летальних)
Луцький район – 2253 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1077 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 864 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 580 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 308 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 630 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 210 (в т. ч. 5 летальних)
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 111 960 осіб. За останню добу обстежили 828 осіб, тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 42 та приватними лабораторіями – 56.
Методом ІФА на COVID-19 провели 99 863 обстеження, за останню добу – 722, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я –711 та приватними лабораторіями –9.
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2 смерті і 344 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:54