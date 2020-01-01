Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 грудня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5º тепла, вдень 3-8° тепла.



У Луцьку у суботу, 5 грудня, прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 2-4º тепла, вдень 6-8° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 5 грудня, синоптики прогнозують мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5º тепла, вдень 3-8° тепла.У Луцьку у суботу, 5 грудня, прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 2-4º тепла, вдень 6-8° тепла.

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