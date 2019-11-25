В'язням, які на Волині виготовляли меблі, довелося перепрофілювати діяльність

Підприємству державної кримінально-виконавчої служби України (№42) довелося перепрофілюватися.Про це повідомив керівник підприємствапід час наради у заступника голови облдержадміністрації, яка відбулася 3 грудня 2020 року у стінах адмінбудівлі краю, інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Варто зазначити, що державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№42)» створене з метою залучення засуджених, які перебувають у Маневицькій виправній колонії, до суспільно-корисної праці та отримання прибутку від господарської діяльності. На підприємстві працевлаштовано 21 працівник, а також у поточному році використовувалась праця на власному виробництві 69 засуджених.Як повідомив Дмитро Борис, протягом багатьох років на підприємстві виготовлялись якісні та сучасні меблі, як офісні, так і для домашніх осель. Також вироблялись меблі для комплектації шкіл та садочків, зокрема, двох’ярусні ліжечка, шафи для іграшок, столики та стільчики, меблі для кухні та роздягальні тощо. Слід зазначити, що меблі вирізняються якістю, яскравістю кольорів та оригінальністю своїх форм і є зручними в користуванні маленьких вихованців.Однак, на сьогодні держпідприємству надзвичайно важко вести господарську діяльність і конкурувати з приватним сектором через складність тендерних процедур та цінову політику. Адже меблі, виготовлені з дерева, а не ДСП-плити, значно дорожчі, хоч і більш якісні.Відтак, підприємству поступово довелося зменшити об’єми виготовлення меблів та перепрофілюватися на виробництво дерев’яних піддонів різних типорозмірів.«За 11 місяців 2020 року ДП «Підприємство ДКВС України (№42)» реалізувало продукції на суму 18841 тис грн, – повідомив керівник установи. – Основним видом продукції на сьогоднішній день є піддони (93,7 % від загальної суми реалізації). Також підприємство продовжує виготовляти різну меблеву продукцію, однак, це виробництво складає на сьогодні лише 1,5%. Допоміжним виробництвом, яке займає незначну частину у випуску продукції, є швейне виробництво (пошив спец одягу, постільної білизни) – 0,1%. Окрім того, підприємство налагодило випуск паливних пілетів, частка їх у товарній продукції– 2,8%».Однак, як зауважив Дмитро Борис, підприємство знову стикнулося з черговою проблемою – браком сировини для виготовлення піддонів. Основною причиною керівник називає знову ж таки складність тендерних процедур та неспроможність вести ефективну конкуренцію з приватним сектором у процесі закупівлі деревини.У свою чергу, начальник управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністраціїповідомив, що наразі в Україні діє Постанова КМУ від 4 грудня 2019 року № 1178 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціоні з продажу необробленої деревини», відповідно до вимог якої підприємство може здійснювати закупівлю деревини.«Проблема постала у тому, що, згідно з цим експериментальним проектом, на аукціонах зобов’язали продавати лише 25% щомісячних запланованих обсягів заготівлі необробленої деревини. Решта обсягів могли продаватись за прямими угодами чи спеціальними тендерами. Відтак, пілотний проект у Prozorro.Продажі показав результати, на які не очікували – більшість з оголошених аукціонів не відбулися, – зауважив Сергій Халецький. – Наразі готуються зміни до Постанови КМУ №1178, які встановлюють нові правила: 100% обсягів необробленої деревини будуть продавати у Prozorro.Продажі; деревина буде реалізовуватись, в тому числі, на голландському аукціоні (на пониження ціни); зменшується комісійна винагорода з переможця аукціону з 1,5% до 0,5%; запроваджуються повторні аукціони зі зниженням стартової ціни на 5%; виключається реєстраційний внесок за участь, який наразі становить від 340 до 1700 грн за кожний аукціон та інше».Зважаючи на те, що процес внесення змін до Постанови КМУ зазвичай триває кілька місяців, то отримання нової редакції документа очікується на початку 2021 року.Разом з тим, заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик та начальник юридичного управління апарату ОДА Віталій Потапенко запропонували керівнику підприємства ініціювати на рівні Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції внесення змін до підпункту 2 пункту 4 Постанови щодо спрощення процедури придбання необробленої деревини.Зокрема, наразі дія експериментального проекту не поширюється на реалізацію необробленої деревини для задоволення потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих, для задоволення потреб бюджетних установ та населення на опалення, для потреб індивідуального будівництва і ремонту будівель (для фізичних осіб) та ін. Відтак, запропоновані керівництвом ОДА зміни передбачають доповнення цього переліку установами виконання покарань.