Утримання однієї дороги на Волині обійдеться у майже 70 мільйонів гривень





Відкриті торги для пошуку виконавця послуг оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, пишуть



Очікувана вартість робіт становить 67 586 981 гривню.



Роботи включатимуть очищення канав, мостів, ліквідацію вибоїн, нанесення горизонтальної розмітки, заміну дорожніх знаків, прибирання проїзної частини, зупинок громадського транспорту, огляд стану доріг, планування та укріплення узбіч, проріджування кущів і дерев, зимове утримання доріг тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, а також обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема автогрейдера, трьох дорожніх котків, трьох бортових автомобілів і тракторів, двох машин для розподілення протиожеледних матеріалів, двох навантажувачів і дорожньої фрези.



Кінцевий термін надання послуг завершується 31 грудня 2023 року.



Відзначимо, що Служба автомобільних доріг у Волинській області оголосила тендер на послуги з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у Волинській області очікуваною вартістю 655 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква у Волинській області скерують майже 70 мільйонів гривень.Відкриті торги для пошуку виконавця послуг оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, пишуть Волинські новини . Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 січня 2021 року, а аукціон розпочнеться 8 лютого 2021 року.Очікувана вартість робіт становить 67 586 981 гривню.Роботи включатимуть очищення канав, мостів, ліквідацію вибоїн, нанесення горизонтальної розмітки, заміну дорожніх знаків, прибирання проїзної частини, зупинок громадського транспорту, огляд стану доріг, планування та укріплення узбіч, проріджування кущів і дерев, зимове утримання доріг тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, а також обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема автогрейдера, трьох дорожніх котків, трьох бортових автомобілів і тракторів, двох машин для розподілення протиожеледних матеріалів, двох навантажувачів і дорожньої фрези.Кінцевий термін надання послуг завершується 31 грудня 2023 року.Відзначимо, що Служба автомобільних доріг у Волинській області оголосила тендер на послуги з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у Волинській області очікуваною вартістю 655 мільйонів гривень.

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