Оскаржив своє звільнення у суді: Столяр хоче знов очолювати «Волиньприродресурс»

Василя Столяра.



На сайті Волиньраді опублікований відповідний проєкт рішення, - інформує



«Поновити Столяра Василя Андрійовича на посаді директора комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради з 11 вересня 2020 року», – йдеться у проєкті рішення від 3 грудня 2020 року.



Суб’єктом подання проєкту є голова обласної ради Григорій Недопад.



У документі посилаються на рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 жовтня 2020 року.



Як стало відомо із рішення суду, Василь Столяр оскаржив розпорядження про своє звільнення як протиправне та довів у суді право на поновлення на посаді. 28 жовтня Луцький міськрайонний суд (головуючий суддя – Владислав Черняк) «на підставі наведеного та керуючись ст. ст. 265, 430 ЦПК України» вирішив позовні вимоги Столяра задовольнити повністю.



Нагадаємо,



Довідково. Як повідомляли ЗМІ, Волинська облрада отримала інформацію про існуючі заборгованості підприємства перед КП «Управління будинком Волинської обласної ради» і ДП «Волиньторф». Згідно з даними фінансової звітності підприємства, за період з 2017 по 2020 роки поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, розрахунки з оплати праці збільшилась. Існує заборгованість за розрахунками з бюджетом та зі страхуванням. До призначення директора в установленому законом порядку виконувачем обов’язків було рекомендовано призначити чинного заступника директора Анатолія Капустюка. Йому ж рекомендовано доручити провести інвентаризацію майна та аудит фінансової діяльності підприємства.

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