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Акційні квартири і дах на 3-му будинку: що нового на будівництві «Паркового кварталу» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*

Акційні квартири і дах на 3-му будинку: що нового на будівництві «Паркового кварталу» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Після встановлення дренажної системи на другому будинку, щоб запобігти підтопленню підвалів, роботи активно продовжують у третьому будинку «Паркового кварталу» в Ковелі.

Відеозвіт опублікували на сайті будівельної компанії "Інвестор".

Наразі тут уже облаштовують дах над першими двома під’їздами та планують монтаж вікон. На 3 і 4 під’їздах перекрили третій поверх і почали мурувати четвертий.

Крім того, поруч із другим збудованим будинком проводять благоустрій і готуються викладати бруківку.

Зверніть увагу на акцію, яка діє на 1-кімнатні квартири «Паркового кварталу». Ціна – від $19 000. Є можливість відтермінування із мінімальним внеском 10%.



Загальна площа квартири – 43,77 м2. Є два види планування: з кухнею та санвузлом ліворуч з коридору, або – праворуч. Площа кімнати – 16,95 м2. Із кімнати є вихід на лоджію.

Планування акційних квартир в "Парковому кварталі"

ЧИМ “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ” ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ ЖК?

Сучасний дизайн та інфраструктура. Фасад нового третього будинку - особливий, зроблений за найсучаснішими тенденціями. Крім того, на першому поверсі відведені приміщення під комерцію, тобто на території ЖК будуть власні магазини, кафе та інші заклади, потрібні для комфортного життя.

Зручне планування квартир. При розробці проекту враховувались побажання і очікування ковельчан, тож усі квартири - світлі і просторі, мають усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги.

Хороше наповнення квартир при здачі будинку. Усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, теплою підлогою у коридорі і санвузлах, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.

Зручне розташування. “Парковий квартал” - неподалік центру Ковеля, проте не в гамірному “спальному” районі, а поруч із зеленою зоною. Неподалік - два дитячих садки та дві школи.

Не просто будинки, а комфортний простір. Усі проекти Будівельної компанії “Інвестор” - це зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.

Дивитись також фотозвіт із будівельного майданчика “Паркового кварталу” за цим посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Ковель, Парковий квартал
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