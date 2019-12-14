У волинському місті зростуть тарифи на воду





Про це інформує підприємство



Діючі тарифи для всіх категорій споживачів встановлені підприємству «Нововолинськводоканал» рішенням виконкому Нововолинської міської ради строком на один рік і застосовуються з 1 лютого 2020 року наступні:



- централізоване водопостачання – 13,74 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;

- централізоване водовідведення – 14,81 грн. за 1 м. куб. з ПДВ.



Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення є:



- збільшення прожиткового мінімуму з 1 грудня 2020р.;

- зменшення обсягів реалізації послуг водопостачання та водовідведення;

- збільшення витрат на погашення основної суми кредиту та фінансових витрат.



Зміна тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення необхідна для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства «Нововолинськводоканал», здійснення сплати відсотків за користування кредитом та основної суми субкредиту в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2». Очікувана сума до сплати у 2021 році становить 12,9 млн. грн.



Згідно поданих розрахунків прогнозовані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік зростуть на 18,9 % або 5,39 грн., вартість метра кубічного води та стоків разом – 33,94 грн. з ПДВ в т. ч.



- централізоване водопостачання – 16,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;

- централізоване водовідведення – 17,00 грн. за 1 м. куб. з ПДВ.



Пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення на офіційному веб-сайті підприємства «Нововолинськводоканал».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В 2021 році у Нововолинську зростуть тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.Про це інформує підприємство «Нововолинськводоканал» Діючі тарифи для всіх категорій споживачів встановлені підприємству «Нововолинськводоканал» рішенням виконкому Нововолинської міської ради строком на один рік і застосовуються з 1 лютого 2020 року наступні:- централізоване водопостачання – 13,74 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;- централізоване водовідведення – 14,81 грн. за 1 м. куб. з ПДВ.Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення є:- збільшення прожиткового мінімуму з 1 грудня 2020р.;- зменшення обсягів реалізації послуг водопостачання та водовідведення;- збільшення витрат на погашення основної суми кредиту та фінансових витрат.Зміна тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення необхідна для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства «Нововолинськводоканал», здійснення сплати відсотків за користування кредитом та основної суми субкредиту в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2». Очікувана сума до сплати у 2021 році становить 12,9 млн. грн.Згідно поданих розрахунків прогнозовані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік зростуть на 18,9 % або 5,39 грн., вартість метра кубічного води та стоків разом – 33,94 грн. з ПДВ в т. ч.- централізоване водопостачання – 16,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;- централізоване водовідведення – 17,00 грн. за 1 м. куб. з ПДВ.Пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення на офіційному веб-сайті підприємства «Нововолинськводоканал».

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