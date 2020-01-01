У Луцькому районі зловили двох рибалок-браконьєрів

На Волині у період з 30 листопада до 7 грудня зафіксували 14 порушень правил рибальства.Про це повідомляє Волинський рибоохороний патруль у Волинській області.Для прикладу, 3 грудня викрили двох чоловіків, які ловили рибу сіткам. Вони встигли виловити 32 карася, чим завдали збитків рибному господарству на суму 544 грн. Інцидент стався на Мар’янівському водосховищі поблизу села Цегів Луцького району.На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Знаряддя лову вилучили.. З першого листопада 2020 року на водоймах Волині розпочалася осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах, що триватиме до початку весняно - літньої заборони на період нересту риби 2021 року.Також з метою охорони та збереження популяцій раків на водних об’єктах Волинської області з 1 грудня 2020 року по 31 березня 2021 року триватиме заборона на їх вилов.