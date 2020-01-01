Кількість недужих на коронавірус в області зменшується, – головний медик Волині

У Волинській області дещо покращилася ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію. Медичні заклади заповнені хворими на 37%.Про це йшлося у середу, 9 грудня, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’язазначила, що в медичних закладах області покращилася ситуація через зменшення кількості випадків коронавірусу. На сьогодні медичну допомогу надають у 19 медзакладах.Посадовиця нагадала, що 26 листопада почав працювати інфекційний шпиталь на базі луцького пологового будинку. Нині там розгорнули 60 ліжок для хворих на COVID-19.Загалом в області розгорнули 1522 ліжка для недужих, завантаженість складає 37%.«Якщо вчора у лікарнях було 570 пацієнтів із коронавірусом, то сьогодні – 545. Це ознака того, що кількість захворілих зменшується. Ліжок з киснем збільшили до 904, що становить майже 60 %. Ми працюємо і надалі, щоб кількість ліжок із киснем було 80 %», - зазначила Тимощук.Станом на 9 грудня 280 волинян перебувають на кисневій терапії. Ще 9 недужих потребують штучної вентиляції легень.«Ми бачимо покращення ситуації. Хочеться, щоб воно було стабільним, але враховуючи сезонний грип в Україні, він може прийти і до нашої області. Тож необхідно дотримуватися усіх протиепідемічних заходів», - додала посадовиця.