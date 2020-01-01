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Курс валют у Луцьку на 10 грудня

Курс валют у Луцьку на 10 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.021, а продаж – 28.318.

Євро при купівлі становить – 33.769, продажу – 34.317.

Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.139, продаж – 7.750.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, грудень, гроші
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