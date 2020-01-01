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На Волині п’ятикласник обікрав шкільну їдальню

На Волині п’ятикласник обікрав шкільну їдальню
На Волині учень 5-го класу Затурцівської спецшколи «Центр освіти» Локачинського району обікрав їдальню Сусвальської ЗОШ на понад 2 тисячі гривень.

Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

Історія трапилася 23 вересня цього року. Увечері, близько 18-тої години, хлопчина таємно проникнув у приміщення їдальні, відтиснувши пластикові вхідні двері. Звідти поцупив 1500 гривень та декілька кілограмів цукерок і вафель, які знайшов у сховку. Солодощів накрав аж на 647 гривень.

Неповнолітнього крадія «розсекретили» наступного ж дня, а в кімнаті юнака знайшли частину нацупленого із їдальні: гроші і солодощі, які не встиг з’їсти.

Під час судового засідання хлопця визнали винним у крадіжці із проникненням (ч.3ст. 185 КК України). Зважаючи на те, що юнак неповнолітній та зізнався у злочині, суд вирішив застосувати до нього примусові заходи виховного характеру у вигляді застереження. Зокрема його попередили про те, що в подальшому на нього може чекати більш суворе покарання за протиправну поведінку або ж вчинення нового злочину. Малолітнього крадія передали під нагляд матері строком на три роки, вона ж має забезпечити постійний контроль за своїм сином.

Речові докази, що лишилися у хлопця (декілька глазурованих вафель, крекер, круасан, карамельку, кілька цукерок, пакет з їдальні та 384 гривень), повернули власнику.

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Теги: суд, крадій, 5 клас, їдальня, солодощі, Волинь
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