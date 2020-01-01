У селі поблизу Луцька запрацювала нова сучасна амбулаторія





На відкриті булигенеральний директор Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Чертюк, представники обласної та місцевої влади і бізнесу,



Тутешній сімейний лікар Тетяна Хахаєва розповіла, що в амбулаторії будуть обслуговуватись мешканці сіл Баїв, Городище-1 та Цеперів, а це близько 2,5 тисяч населення.



"Ми готові до роботи, адже повністю укомплектовані обладнанням. Ми сьогодні можемо якісно робити загальні аналізи крові, сечі, швидкі тести та кардіограми. На базі амбулаторії є денний стаціонар. Обслуговуємо всі категорії населення від новонароджених діток до людей похилого віку. Наразі нам необхідно доукомплектувати штат ще одним сімейним лікарем", - зауважила вона.



Староста сіл Баїв, Городище-1 та Цеперів Оксана Кравчук запропонувала гостям оглянути будівлю та розповіла гостям передісторію появи амбулаторії.



"Це приміщення не нове. Колись тут була контора, опісля школа, адже за відсутності школи, деякі приміщення використовувалися під навчальні класи. Роботи з облаштування амбулаторії у цій будівлі розпочались у 2018 році. На той момент тут було дуже холодно, сиро і брудно. За пропозицією підрядної організації ми спершу утеплили фундамент і зробили все, щоб тут було ошатно, затишно і тепло. Дуже приємно, що приміщення вдалось удосконалити та вдихнути у нього нове життя", - зауважила вона.



"На території цієї сільської ради є потужний і соціально-відповідальний бізнес. Дуже приємно, що саме сільськогосподарське підприємство ініціювало передачу цього приміщення під амбулаторію, навіть частково його відремонтувавши, - додає голова Боратинської територіальної громади Сергій Яручик. - Цей об'єкт фінансувався із сільського бюджету, з якого було виділено близько 2,8 млн гривень, а також коштом місцевого сільгосппідприємтсва. Закупівля медичного обладнання відбулась за фінансового сприяння керівництва Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги".



До слова, Баївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини була нещодавно відзначена заступницею Міністра охорони здоров'я Іриною Садов’як, як один із взірцевих об'єктів медицини на селі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 грудня у селі Баїв Луцького району відбулось офіційне відкриття нової та сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини.На відкриті булигенеральний директор Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги, представники обласної та місцевої влади і бізнесу, йдеться на сайті Волиньради.Тутешній сімейний лікаррозповіла, що в амбулаторії будуть обслуговуватись мешканці сіл Баїв, Городище-1 та Цеперів, а це близько 2,5 тисяч населення."Ми готові до роботи, адже повністю укомплектовані обладнанням. Ми сьогодні можемо якісно робити загальні аналізи крові, сечі, швидкі тести та кардіограми. На базі амбулаторії є денний стаціонар. Обслуговуємо всі категорії населення від новонароджених діток до людей похилого віку. Наразі нам необхідно доукомплектувати штат ще одним сімейним лікарем", - зауважила вона.Староста сіл Баїв, Городище-1 та Цеперівзапропонувала гостям оглянути будівлю та розповіла гостям передісторію появи амбулаторії."Це приміщення не нове. Колись тут була контора, опісля школа, адже за відсутності школи, деякі приміщення використовувалися під навчальні класи. Роботи з облаштування амбулаторії у цій будівлі розпочались у 2018 році. На той момент тут було дуже холодно, сиро і брудно. За пропозицією підрядної організації ми спершу утеплили фундамент і зробили все, щоб тут було ошатно, затишно і тепло. Дуже приємно, що приміщення вдалось удосконалити та вдихнути у нього нове життя", - зауважила вона."На території цієї сільської ради є потужний і соціально-відповідальний бізнес. Дуже приємно, що саме сільськогосподарське підприємство ініціювало передачу цього приміщення під амбулаторію, навіть частково його відремонтувавши, - додає голова Боратинської територіальної громади Сергій Яручик. - Цей об'єкт фінансувався із сільського бюджету, з якого було виділено близько 2,8 млн гривень, а також коштом місцевого сільгосппідприємтсва. Закупівля медичного обладнання відбулась за фінансового сприяння керівництва Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги".До слова, Баївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини була нещодавно відзначена заступницею Міністра охорони здоров'я Іриною Садов’як, як один із взірцевих об'єктів медицини на селі.

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