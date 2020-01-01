Такого показника захворюваності і смертності ніколи раніше не було, – завідувач «коронавірусного» відділення у Боголюбах

Олег Яковенко розповів про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та чому смертність від запалення легень за півроку в 30 разів перевищила показники 2019-го. Про це йдеться в сюжеті



Сам перехворів коронавірусом, але поселився на роботі і продовжував лікувати своїх пацієнтів.



«Коли ми взагалі почули слово COVID і почала йти мова за пандемію, то було зрозуміло, що я як лікар пульмонолог буду цим займатись. Я пам’ятаю січень, березень, ми були як сліпі кошенята, тому що ми не знали цієї проблеми і як до неї підійти. Це вже сьогодні ми можемо бути впевнені в деяких речах, бо знаємо, як правильно розставляти пріоритети. Такого показника захворюваності і смертності ніколи раніше не було», – розповідає Олег Яковенко.



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