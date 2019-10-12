У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків

Поблизу селища Вороновиця на Вінничині зіткнулись лафет Mercedes та вантажівка DAF. У результаті аварії загинув водій та пасажир евакуатора, жителі Рівненської області.Аварія сталась приблизно о 4:30 12 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій лафета, який на причепі перевозив два автомобілі, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою. Водій евакуатора та його 58-річний пасажир від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди.Водій вантажного автомобіля DAF не постраждав.Причини та обставини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення низки експертиз.Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.