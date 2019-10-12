У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків
Сьогодні, 16:50
Поблизу селища Вороновиця на Вінничині зіткнулись лафет Mercedes та вантажівка DAF. У результаті аварії загинув водій та пасажир евакуатора, жителі Рівненської області.
Аварія сталась приблизно о 4:30 12 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.
За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій лафета, який на причепі перевозив два автомобілі, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою. Водій евакуатора та його 58-річний пасажир від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди.
Водій вантажного автомобіля DAF не постраждав.
Причини та обставини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення низки експертиз.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.
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Аварія сталась приблизно о 4:30 12 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.
За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій лафета, який на причепі перевозив два автомобілі, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою. Водій евакуатора та його 58-річний пасажир від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди.
Водій вантажного автомобіля DAF не постраждав.
Причини та обставини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення низки експертиз.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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