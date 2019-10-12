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У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків

У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків
Поблизу селища Вороновиця на Вінничині зіткнулись лафет Mercedes та вантажівка DAF. У результаті аварії загинув водій та пасажир евакуатора, жителі Рівненської області.

Аварія сталась приблизно о 4:30 12 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій лафета, який на причепі перевозив два автомобілі, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою. Водій евакуатора та його 58-річний пасажир від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди.

Водій вантажного автомобіля DAF не постраждав.

Причини та обставини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення низки експертиз.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.

У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків
У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків
У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків
У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків
У жахливій автотрощі під Вінницею, у якій зіткнулись евакуатор з вантажівкою, загинули двоє чоловіків




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Теги: автотроща, аварія, Вінниця
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