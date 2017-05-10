У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 12:52
У Нововолинську на проспекті Перемоги автомобіль Daewoo Lanos наїхав на двох пішоходів.
Автопригода сталась 14-го грудня близько 12:20, - пише Буг.
Як розповіли очевидці, пішоходи – чоловік та жінка – переходили дорогу не по "зебрі". Зі слів очевидців, водій Lanos не встиг зреагувати, адже пішоходи з’явилися на проїжджій частині несподівано.
Жінку забрала з місця події карета швидкої допомоги. В авто - розбите лобове скло.
Рух на проспекті - ускладнений.
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Автопригода сталась 14-го грудня близько 12:20, - пише Буг.
Як розповіли очевидці, пішоходи – чоловік та жінка – переходили дорогу не по "зебрі". Зі слів очевидців, водій Lanos не встиг зреагувати, адже пішоходи з’явилися на проїжджій частині несподівано.
Жінку забрала з місця події карета швидкої допомоги. В авто - розбите лобове скло.
Рух на проспекті - ускладнений.
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