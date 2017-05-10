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У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО

У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО
У Нововолинську на проспекті Перемоги автомобіль Daewoo Lanos наїхав на двох пішоходів.

Автопригода сталась 14-го грудня близько 12:20, - пише Буг.

Як розповіли очевидці, пішоходи – чоловік та жінка – переходили дорогу не по "зебрі". Зі слів очевидців, водій Lanos не встиг зреагувати, адже пішоходи з’явилися на проїжджій частині несподівано.

Жінку забрала з місця події карета швидкої допомоги. В авто - розбите лобове скло.

Рух на проспекті - ускладнений.

У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО
У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО
У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО
У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, авто, аварія
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