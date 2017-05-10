У Нововолинську автівка збила двох пішоходів. ФОТО





Автопригода сталась 14-го грудня близько 12:20, - пише



Як розповіли очевидці, пішоходи – чоловік та жінка – переходили дорогу не по "зебрі". Зі слів очевидців, водій Lanos не встиг зреагувати, адже пішоходи з’явилися на проїжджій частині несподівано.



Жінку забрала з місця події карета швидкої допомоги. В авто - розбите лобове скло.



Рух на проспекті - ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на проспекті Перемоги автомобіль Daewoo Lanos наїхав на двох пішоходів.Автопригода сталась 14-го грудня близько 12:20, - пише Буг. Як розповіли очевидці, пішоходи – чоловік та жінка – переходили дорогу не по "зебрі". Зі слів очевидців, водій Lanos не встиг зреагувати, адже пішоходи з’явилися на проїжджій частині несподівано.Жінку забрала з місця події карета швидкої допомоги. В авто - розбите лобове скло.Рух на проспекті - ускладнений.

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