Завтра, 16 грудня, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 08:50
Завтра, 16 грудня, із 10:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання в районі вулиці Львівської на відрізку від вулиці Потебні до вулиці Трутовського і прилеглих вулиць.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Інформують, що у зазначений час будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Інформують, що у зазначений час будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах.
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