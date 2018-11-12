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Завтра, 16 грудня, частина Луцька буде без води

Завтра, 16 грудня, частина Луцька буде без води
Завтра, 16 грудня, із 10:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання в районі вулиці Львівської на відрізку від вулиці Потебні до вулиці Трутовського і прилеглих вулиць.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Інформують, що у зазначений час будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах.

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Теги: вода, водопостачання, Луцькводоканал
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