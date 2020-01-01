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Курс валют у Луцьку на 16 грудня

Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.670, а продаж – 27.972.

Євро при купівлі становить – 33.428, продажу – 33.954.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.056, продаж – 7.697.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, грудень, гроші
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