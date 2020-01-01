Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.670, а продаж – 27.972.
Євро при купівлі становить – 33.428, продажу – 33.954.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.056, продаж – 7.697.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.428, продажу – 33.954.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.056, продаж – 7.697.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні, 16 грудня, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Сьогодні, 09:00
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:53