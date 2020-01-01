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Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним

Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним
Водій вантажівки MAN, який наприкінці січня збив жінку, що переходила дорогу пішохідним переходом на вулиці Героїв УПА, відбувся умовним покаранням.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Так, 29 січня при проїзді регульованого перехрестя вулиць Героїв УПА, Ківерцівської, Стрілецької та Набережної водій вантажівки MAN 18.225 збив жінку, яка переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП жінка отримала перелом потиличної кістки черепа та забій головного мозку, що є тяжкими тілесними ушкодженнями.

У суді водій визнав свою вину, зазначивши, що при проїзді регульованого перехрестя не надав дорогу жінці.

Врахувавши всі обставини, суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши на рік умовного.

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Теги: суд, Луцьк, аварія
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