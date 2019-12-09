На закупівлю шкільних автобусів Волині виділили 18 мільйонів гривень





Згідно з додатками до рішення, кошти на придбання автобусів спрямували, зокрема, за рахунок розподілу резерву освітньої субвенції та перерозподілу залишків за окремими бюджетними програмами МОН. Для Волині це 6,073 млн грн та 12,303 млн грн відповідно. Про це повідомляє



Закупівля шкільних автобусів має відбуватися на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів:



- не менше 30% – для закладів, що фінансуються з обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 року становила понад 40 тис. осіб;



- не менше 10% – для закладів, що фінансуються з бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 року становила менше за 40 тис. осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад;



- не менше 5% – для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.



Крім того, Кабмін визначив черговість, за якою мають купуватися шкільні автобуси.



Першими мають бути забезпечені опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їхньої кількості у філіях) не менше 200 осіб, які будуть утворені протягом 2021 року.



Потім - інші опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менше 200 осіб.



Третіми у черзі опинилися інші заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів 100 та більше, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об’єднані/ реорганізовані протягом 2021 року та мають здобувачів освіти, які відповідно до законодавства потребують підвезення.



Згідно з вимогами, автобуси мають бути обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потребами та використовуватись для перевезення дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості.



Загалом згаданим рішенням Уряд спрямував на придбання шкільних автобусів місцевим бюджетам 490 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів спрямував бюджету Волинської області 18,3 мільйона гривень на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування у 2021 році. Відповідне рішення Уряд ухвалив, 16 грудня 2020 року.Згідно з додатками до рішення, кошти на придбання автобусів спрямували, зокрема, за рахунок розподілу резерву освітньої субвенції та перерозподілу залишків за окремими бюджетними програмами МОН. Для Волині це 6,073 млн грн та 12,303 млн грн відповідно. Про це повідомляє ІА Волинські новини Закупівля шкільних автобусів має відбуватися на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів:- не менше 30% – для закладів, що фінансуються з обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 року становила понад 40 тис. осіб;- не менше 10% – для закладів, що фінансуються з бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 року становила менше за 40 тис. осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад;- не менше 5% – для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.Крім того, Кабмін визначив черговість, за якою мають купуватися шкільні автобуси.Першими мають бути забезпечені опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їхньої кількості у філіях) не менше 200 осіб, які будуть утворені протягом 2021 року.Потім - інші опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менше 200 осіб.Третіми у черзі опинилися інші заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів 100 та більше, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об’єднані/ реорганізовані протягом 2021 року та мають здобувачів освіти, які відповідно до законодавства потребують підвезення.Згідно з вимогами, автобуси мають бути обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потребами та використовуватись для перевезення дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості.Загалом згаданим рішенням Уряд спрямував на придбання шкільних автобусів місцевим бюджетам 490 млн грн.

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