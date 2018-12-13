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Як у Ковелі відзначатимуть зимові свята. ПРОГРАМА

Як у Ковелі відзначатимуть зимові свята. ПРОГРАМА
У мерії Ковеля розповіли, які заходи запланували у місті на період зимових свят.

Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.

Нагадаємо, раніше опублікували програму святкування у Луцьку.

Так, у Ковелі запланували такі заходи:

18 грудня

11.00 – “Веселі забави та конкурси” (ДЮСШ№1)
11.00 — святкове дійство до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (Палац учнівської молоді)
13.00 — свято до Дня Миколая (Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації)
14.00 — майстер-клас з розпису імбирного печива (центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю)

19 грудня

11.00 - новорічні змагання за програмою «Веселі старти» (КЗ КДЮСШ імені
Є. Кондратовича)
11.00 — спортивна гра “Слідами Миколая” (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
11.00 — майстер-клас з шахів (КЗ КДЮСШ ім.Євгена Кондратовича)
14.00 – благодійний захід «До Миколая в гості» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО та сімей загиблих, з багатодітних родин (Палац учнівської молоді)
15.00 – акція «Миколай на байку» (біля Палацу учнівської молоді)
15.00 — святкові фотозони (біля Палацу учнівської молоді)
17.00 – відкриття головної новорічної ялинки міста (біля Палацу учнівської молоді)
17.40 — акція "Таємний Санта": обмін новорічними подарунками між учасниками проєкту (біля головної ялинки)
18.30 - відкриття новорічної ялинки у мікрорайоні “Сільмаш” (біля гуртожитку центру професійно-технічної освіти)

23 грудня

15.00 — новорічна програма за участю ГО “ALFA CLUB” (центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю)

Також запрошують відвідати виставки:

виробів із соломки «Солом'яне диво» до новорічно-різдвяних свят (історичний музеї)

з 25 грудня - дитячого малюнка «Зимовий калейдоскоп» (галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)

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Теги: Ковель, святкування
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