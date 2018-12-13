Як у Ковелі відзначатимуть зимові свята. ПРОГРАМА





Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.



Нагадаємо,



Так, у Ковелі запланували такі заходи:



18 грудня



11.00 – “Веселі забави та конкурси” (ДЮСШ№1)

11.00 — святкове дійство до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (Палац учнівської молоді)

13.00 — свято до Дня Миколая (Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації)

14.00 — майстер-клас з розпису імбирного печива (центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю)



19 грудня



11.00 - новорічні змагання за програмою «Веселі старти» (КЗ КДЮСШ імені

Є. Кондратовича)

11.00 — спортивна гра “Слідами Миколая” (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)

11.00 — майстер-клас з шахів (КЗ КДЮСШ ім.Євгена Кондратовича)

14.00 – благодійний захід «До Миколая в гості» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО та сімей загиблих, з багатодітних родин (Палац учнівської молоді)

15.00 – акція «Миколай на байку» (біля Палацу учнівської молоді)

15.00 — святкові фотозони (біля Палацу учнівської молоді)

17.00 – відкриття головної новорічної ялинки міста (біля Палацу учнівської молоді)

17.40 — акція "Таємний Санта": обмін новорічними подарунками між учасниками проєкту (біля головної ялинки)

18.30 - відкриття новорічної ялинки у мікрорайоні “Сільмаш” (біля гуртожитку центру професійно-технічної освіти)



23 грудня



15.00 — новорічна програма за участю ГО “ALFA CLUB” (центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю)



Також запрошують відвідати виставки:



виробів із соломки «Солом'яне диво» до новорічно-різдвяних свят (історичний музеї)



з 25 грудня - дитячого малюнка «Зимовий калейдоскоп» (галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мерії Ковеля розповіли, які заходи запланували у місті на період зимових свят.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.Нагадаємо, раніше опублікували програму святкування у Луцьку Так, у Ковелі запланували такі заходи:11.00 – “Веселі забави та конкурси” (ДЮСШ№1)11.00 — святкове дійство до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (Палац учнівської молоді)13.00 — свято до Дня Миколая (Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації)14.00 — майстер-клас з розпису імбирного печива (центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю)11.00 - новорічні змагання за програмою «Веселі старти» (КЗ КДЮСШ іменіЄ. Кондратовича)11.00 — спортивна гра “Слідами Миколая” (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)11.00 — майстер-клас з шахів (КЗ КДЮСШ ім.Євгена Кондратовича)14.00 – благодійний захід «До Миколая в гості» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО та сімей загиблих, з багатодітних родин (Палац учнівської молоді)15.00 – акція «Миколай на байку» (біля Палацу учнівської молоді)15.00 — святкові фотозони (біля Палацу учнівської молоді)17.00 – відкриття головної новорічної ялинки міста (біля Палацу учнівської молоді)17.40 — акція "Таємний Санта": обмін новорічними подарунками між учасниками проєкту (біля головної ялинки)18.30 - відкриття новорічної ялинки у мікрорайоні “Сільмаш” (біля гуртожитку центру професійно-технічної освіти)15.00 — новорічна програма за участю ГО “ALFA CLUB” (центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю)Також запрошують відвідати виставки:виробів із соломки «Солом'яне диво» до новорічно-різдвяних свят (історичний музеї)з 25 грудня - дитячого малюнка «Зимовий калейдоскоп» (галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)

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