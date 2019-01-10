вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Київщині бандити вкрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. ВІДЕО

На Київщині бандити вкрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. ВІДЕО
У місті Буча Київської області вчора, 17 грудня, затримали злочинну групу розбійників.

Чоловіки під час нападу заволоділи понад 2 мільйонами гривень. Утім за 5 хвилин потому їхню кримінальну діяльність припинили поліцейські, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

Викриття злочинної групи стало результатом комплексних слідчо-розшукових заходів кількох підрозділів поліції та прокуратури області упродовж тривалого часу.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Юрій Олійник, події відбувались 17 грудня, близько 19:00, у м. Бучі. На одній із вулиць нападники, застосовуючи погрози та фізичну силу, відібрали у чоловіка сумку з грішми у момент, коли той переносив її з машини до свого приміщення.

Відразу нападники сіли в автомобіль та намагались утекти, однак їх затримали бійці КОРДу поліції Житомирщини.

"Четверо нападників були затримані безпосередньо на місці події, п’ятого спільника, який намагався утекти, поліцейські переслідували та теж затримали. Вони жителі Київщини, лише один – найстарший, 50-річний житомирянин. Вік інших від 31 до 48 років. Усі раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності", - розповів Юрій Олійник.

Підозрюваних затримали і за місцями їх проживання проводять невідкладні слідчі дії.


На Київщині бандити вкрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. ВІДЕО
На Київщині бандити вкрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: банда, розбійники, гроші, напад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині бандити вкрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
У Луцьку обіцяють не звільняти працівників приєднаних амбулаторій
Сьогодні, 11:51
Зарплати голів ОДА: скільки за місяць заробив Юрій Погуляйко
Сьогодні, 11:45
Спіймали трьох волинян, які незаконно зрубали 34 новорічні сосни
Сьогодні, 11:31
427 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
На Полтавщині банда грабувала пенсіонерів На Полтавщині банда грабувала пенсіонерів
10 січень, 2019, 17:02
Офіційно підтвердили, що поліцейського підозрюють у нападі на дитину в Луцьку Офіційно підтвердили, що поліцейського підозрюють у нападі на дитину в Луцьку
25 грудень, 2018, 11:49
У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми
31 липень, 2018, 17:21
Волинянин заради грошей видурив у своєї доньки золоті прикраси, а друга побив молотком Волинянин заради грошей видурив у своєї доньки золоті прикраси, а друга побив молотком
17 серпень, 2016, 16:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині бандити вкрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку обіцяють не звільняти працівників приєднаних амбулаторій
Сьогодні, 11:51
 0
Зарплати голів ОДА: скільки за місяць заробив Юрій Погуляйко
Сьогодні, 11:45
 0
Спіймали трьох волинян, які незаконно зрубали 34 новорічні сосни
Сьогодні, 11:31
 0
427 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8