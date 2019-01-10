На Київщині бандити вкрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. ВІДЕО

У місті Буча Київської області вчора, 17 грудня, затримали злочинну групу розбійників.Чоловіки під час нападу заволоділи понад 2 мільйонами гривень. Утім за 5 хвилин потому їхню кримінальну діяльність припинили поліцейські, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.Викриття злочинної групи стало результатом комплексних слідчо-розшукових заходів кількох підрозділів поліції та прокуратури області упродовж тривалого часу.Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Юрій Олійник, події відбувались 17 грудня, близько 19:00, у м. Бучі. На одній із вулиць нападники, застосовуючи погрози та фізичну силу, відібрали у чоловіка сумку з грішми у момент, коли той переносив її з машини до свого приміщення.Відразу нападники сіли в автомобіль та намагались утекти, однак їх затримали бійці КОРДу поліції Житомирщини."Четверо нападників були затримані безпосередньо на місці події, п’ятого спільника, який намагався утекти, поліцейські переслідували та теж затримали. Вони жителі Київщини, лише один – найстарший, 50-річний житомирянин. Вік інших від 31 до 48 років. Усі раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності", - розповів Юрій Олійник.Підозрюваних затримали і за місцями їх проживання проводять невідкладні слідчі дії.