У ТРЦ «ПортCity» святкові знижки до Дня святого Миколая*
Сьогодні, 16:34
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» в Луцьку з нагоди дня святого Миколая діють святкові знижки.
"Зараз саме час дива, радості та покупки подарунків. Дивуйте друзів та рідних і не забувайте про себе
В ТРЦ «ПортCity» дійють найсвятковіші акції:
3 поверх
Peppa House - 10% на все до 19.12.2020
Reporter Young -20% на все, до -70% на попередню колекцію
Жу-Жу до -70% на попередню колекцію, до -20% на нову колекцію
Kid Butik.ua -50% на другу річ у чеку
Bembi: до -30% на зимову колекцію, до -40% на осінню колекцію
Галант -50% на ремені, -15% на жіночі гаманці, -10% на все
Be.Smart.ua від -10% до -20% на обраний товар
Betty Barclay до -70%
2 поверх
ССС до -30%, -20% на другу річ в чеку
Joma до -30% на спортивні костюми, до -40% на верхній одяг, до -30% на взуття
Sportlandia знижки до -70%
Едельвіка до -25% на все
My Home до -50% на товари з червоними цінниками
Megasport знижки до -50%
Cropp розпродаж до -50%
Лігаспорт до -70%
Sportcenter знижки до -50%
Lamark знижки до -70%
Estro: до -50%
Watson розпродаж до -50%
Modiliani до -30%, до -50%
SinSay розпродаж до -50%
Odji: -20% товари з зеленими бірками, до -40% колекція осінь-зима
1 поверх:
Trend знижки до -50 %
Colin’s знижки до -50%
Respect до -60%
Макс Степ знижки до -50%
Tally Wejil знижки до -70%
Brocard: до -40%
Ajour знижки до -50 % на все
Срібний вік знижки до 55%
Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - вигравай СУПЕР подарунки
Giulia: до -50%, 1+1=3 на обраний асортимент
Перлина: золото до -50%, срібло до -40%, діаманти до -50%
Duna: знижки до 30%
Бажаємо приємних покупок в улюбленому ТРЦ «ПортCity»
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"Зараз саме час дива, радості та покупки подарунків. Дивуйте друзів та рідних і не забувайте про себе
В ТРЦ «ПортCity» дійють найсвятковіші акції:
3 поверх
Peppa House - 10% на все до 19.12.2020
Reporter Young -20% на все, до -70% на попередню колекцію
Жу-Жу до -70% на попередню колекцію, до -20% на нову колекцію
Kid Butik.ua -50% на другу річ у чеку
Bembi: до -30% на зимову колекцію, до -40% на осінню колекцію
Галант -50% на ремені, -15% на жіночі гаманці, -10% на все
Be.Smart.ua від -10% до -20% на обраний товар
Betty Barclay до -70%
2 поверх
ССС до -30%, -20% на другу річ в чеку
Joma до -30% на спортивні костюми, до -40% на верхній одяг, до -30% на взуття
Sportlandia знижки до -70%
Едельвіка до -25% на все
My Home до -50% на товари з червоними цінниками
Megasport знижки до -50%
Cropp розпродаж до -50%
Лігаспорт до -70%
Sportcenter знижки до -50%
Lamark знижки до -70%
Estro: до -50%
Watson розпродаж до -50%
Modiliani до -30%, до -50%
SinSay розпродаж до -50%
Odji: -20% товари з зеленими бірками, до -40% колекція осінь-зима
1 поверх:
Trend знижки до -50 %
Colin’s знижки до -50%
Respect до -60%
Макс Степ знижки до -50%
Tally Wejil знижки до -70%
Brocard: до -40%
Ajour знижки до -50 % на все
Срібний вік знижки до 55%
Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - вигравай СУПЕР подарунки
Giulia: до -50%, 1+1=3 на обраний асортимент
Перлина: золото до -50%, срібло до -40%, діаманти до -50%
Duna: знижки до 30%
Бажаємо приємних покупок в улюбленому ТРЦ «ПортCity»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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