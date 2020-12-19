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У ТРЦ «ПортCity» святкові знижки до Дня святого Миколая*

У ТРЦ «ПортCity» святкові знижки до Дня святого Миколая*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» в Луцьку з нагоди дня святого Миколая діють святкові знижки.

"Зараз саме час дива, радості та покупки подарунків. Дивуйте друзів та рідних і не забувайте про себе 

В ТРЦ «ПортCity» дійють найсвятковіші акції: 

3 поверх
 Peppa House - 10% на все до 19.12.2020
 Reporter Young -20% на все, до -70% на попередню колекцію
 Жу-Жу до -70% на попередню колекцію, до -20% на нову колекцію
 Kid Butik.ua -50% на другу річ у чеку
Bembi: до -30% на зимову колекцію, до -40% на осінню колекцію
Галант -50% на ремені, -15% на жіночі гаманці, -10% на все
Be.Smart.ua від -10% до -20% на обраний товар
 Betty Barclay до -70%
 
2 поверх
 ССС до -30%, -20% на другу річ в чеку
 Joma до -30% на спортивні костюми, до -40% на верхній одяг, до -30% на взуття
 Sportlandia знижки до -70%
 Едельвіка до -25% на все
 My Home до -50% на товари з червоними цінниками
 Megasport знижки до -50%
 Cropp розпродаж до -50%
 Лігаспорт до -70%
 Sportcenter знижки до -50%
 Lamark знижки до -70%
 Estro: до -50%
 Watson розпродаж до -50%
 Modiliani до -30%, до -50%
 SinSay розпродаж до -50%
 Odji: -20% товари з зеленими бірками, до -40% колекція осінь-зима
 
1 поверх:

 Trend знижки до -50 %
 Colin’s знижки до -50%
 Respect до -60%
 Макс Степ знижки до -50%
 Tally Wejil знижки до -70%
 Brocard: до -40%
Ajour знижки до -50 % на все
 Срібний вік знижки до 55%
Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - вигравай СУПЕР подарунки 
 Giulia: до -50%, 1+1=3 на обраний асортимент
 Перлина: золото до -50%, срібло до -40%, діаманти до -50%
 Duna: знижки до 30%

Бажаємо приємних покупок  в улюбленому ТРЦ «ПортCity»

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