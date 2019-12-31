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У Нововолинську засяяла головна новорічна ялинка міста. ФОТО

У Нововолинську засяяла головна новорічна ялинка міста. ФОТО
У Нововолинську засвітили головну новорічну ялинку міста.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Ялинку відкрили у п'ятницю, 18 грудня.

Міський голова подякував усім, хто трудився не один день навколо новорічної красуні та зумів огорнути місто у святкову атмосферу. Та побажав спокійних, сповнених любов'ю і сімейним затишком свят.

"Сьогодні - День святого Миколая. Це свято особливе для нашого народу. Українці здавна шанують Святого Миколая і вважають його покровителем дітей і простих людей. І саме дітки найбільше чекають цього дня і вірять, що Святий побачить їхні старання, добрі справи й нагородить подарунками. Сьогоднішнє свято вчить нас вірити в диво, навчає милосердя і любові до ближнього. У цей день кожна дитина повинна відчути опіку Святого, а ми, дорослі, маємо подарувати їм радість свята. Я щиро вітаю жителів Нововолинської громади й зичу міцного здоров'я, гарного, святкового настрою, злагоди та добробуту у ваших домівках", - йдеться у дописі.

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Теги: Нововлинськ, ялинка, свято
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