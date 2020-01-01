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22 грудня на Волині: гортаючи календар

22 грудня на Волині: гортаючи календар
22 грудня день народження святкує голова Волинського обласного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури України Микола Онуфрійчук (на фото).

Також сьогодні день народження відзначають підприємець Максим Мельник, журналіст Іванна Костюк та директор Горохівського районного історичного музею Ігор Шешко.

22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.

Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика. Також на цю дату припадає День працівників дипломатичної служби України.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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