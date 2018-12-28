На луцький аеродром прилетів військово-транспортний літак. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
На Луцький військовий аеродром прилетів військово-транспортний літак.
Про це інформує Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у facebook.
«Сьогодні, в понеділок, 21-го грудня, звичайний початок робочого тижня в нашому рідному авіаційному місті Луцьку - черговий «великий гість», важкий військово-транспортний літак Іл-76МД зі складу 25-ї бригади транспортної авіації (аеродром Мелітополь у Запорізькій області), прилетів з робочим візитом на Луцький військовий аеродром», – йдеться в повідомленні.
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Про це інформує Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у facebook.
«Сьогодні, в понеділок, 21-го грудня, звичайний початок робочого тижня в нашому рідному авіаційному місті Луцьку - черговий «великий гість», важкий військово-транспортний літак Іл-76МД зі складу 25-ї бригади транспортної авіації (аеродром Мелітополь у Запорізькій області), прилетів з робочим візитом на Луцький військовий аеродром», – йдеться в повідомленні.
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