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Курс валют у Луцьку на 23 грудня

Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.143, а продаж – 28.483.

Євро при купівлі становить – 34.157, продажу – 34.778.

Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.083, продаж – 7.739

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Теги: курс, валюта, Луцьк, грудень, гроші
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