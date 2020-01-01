У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У місті Ківерці зіткнулись два автомобіля.
Про це “Волинь. Правді” повідомили очевидці.
Так, 23 грудня близько 8 години на вулиці Чкалова зіткнулись вантажівка MAN та легковик Toyota. Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Наразі про постраждалих нічого не відомо. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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Про це “Волинь. Правді” повідомили очевидці.
Так, 23 грудня близько 8 години на вулиці Чкалова зіткнулись вантажівка MAN та легковик Toyota. Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Наразі про постраждалих нічого не відомо. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Сьогодні, 10:24