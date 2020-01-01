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У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У місті Ківерці зіткнулись два автомобіля.

Про це “Волинь. Правді” повідомили очевидці.

Так, 23 грудня близько 8 години на вулиці Чкалова зіткнулись вантажівка MAN та легковик Toyota. Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Наразі про постраждалих нічого не відомо. На місці працює екіпаж патрульної поліції.

Деталі – згодом.

У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

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Теги: Ківерці, аварія
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