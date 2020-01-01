У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО





Про це “Волинь. Правді” повідомили очевидці.



Так, 23 грудня близько 8 години на вулиці Чкалова зіткнулись вантажівка MAN та легковик Toyota. Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Наразі про постраждалих нічого не відомо. На місці працює екіпаж патрульної поліції.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці зіткнулись два автомобіля.Про це “Волинь. Правді” повідомили очевидці.Так, 23 грудня близько 8 години на вулиці Чкалова зіткнулись вантажівка MAN та легковик Toyota. Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних ушкоджень.Наразі про постраждалих нічого не відомо. На місці працює екіпаж патрульної поліції.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію