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На Донбасі підірвався український військовий

На Донбасі підірвався український військовий
В районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець.

Про це повідомляє на сторінці у фейсбук оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українському захиснику надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Його життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

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Теги: Донбас, військовий
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