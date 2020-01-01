На Донбасі підірвався український військовий





Про це повідомляє на сторінці у фейсбук оперативно-тактичне угруповання "Схід".



Українському захиснику надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Його життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець.Про це повідомляє на сторінці у фейсбук оперативно-тактичне угруповання "Схід".Українському захиснику надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Його життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

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