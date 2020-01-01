Мріє зустрітись з футболістом Артемом Федецьким: у сина померлого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.28 грудня свій шістнадцятий день народження відзначає. Він є сином– старшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади, який помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар’янка (Донецька область).Для Жені авторитетом був і залишається тато, хлопець завжди на нього рівнявся. Адже, чоловік був мужнім, сміливим, добрим, турботливим, завжди допомагав своїм батькам і хотів щоб діти жили у мирній країні, тому й пішов захищати рідну землю. Вже сьогодні син, наслідуючи тата, говорить про Україну: «Це моя Батьківщина! Мрію, щоб в Україні був мир і не гинули люди!».Навчається Женя у військовому ліцеї імені Небесної Сотні м. Ковеля, у 10 класі. З багатьох дисциплін найбільше захоплення у нього викликає хімія, значно складніше дається англійська мова, так як рівень знань тут має бути надзвичайно високим. Заняття тривають весь день, вимагається більше, щодня має бути оцінювання, інакше не вдасться потрапити додому на вихідні. Перед карантином окрім основного навантаження двічі на тиждень відвідував курси патрульно-пожежної служби. Після закінчення ліцею, хоче продовжити навчання у військовій академії.Євген пригадує один курйоз. Приїхав хлопець до Луцька здавати іспити, а напередодні зламав ногу. Отак, із накладеною гіпсовою пов'язкою, і підтягувався на перекладині. І, навіть незважаючи на тимчасову фізичну ваду, зайняв друге місце у своєму взводі, бо ж сили волі йому не позичати.Своє недавнє хобі, футбол, хлопець мусив залишити, так як на нього реально не лишилося часу, проте дуже любить вболівати і мріє одного разу зустрітися зі своїм кумиром – волинським футболістомОкрім футбол Євгенію подобається велоспорт – він любить кататися та виконувати трюки на BMX. Залюбки дивиться і кіно. Його улюблений фільм це "Форсаж", де головний герой – поліцейський під прикриттям Брайан О'Коннер (Пол Вокер).Юний патріот любить подорожувати. А найзаповітніше бажання Жені відвідати Францію досі лишається тільки мрією.Наш іменинник дуже тішиться, що має маленьку сестричку Соломійку, якій 5 років – у них взаємна симпатія один до одного. Дівчинка надзвичайно цікава, з нею завжди весело. Євген з нею гуляє, малює, вони разом грають різноманітні ігри, і навіть ділиться навушниками. А тепер уже по-дорослому учить Соломійку правильно марширувати, качати прес та віджиматися від підлоги.Євгенові дуже подобаються собаки. Рік тому у них з'явився пес Вольт, породи Лабрадор. Женя з радістю з ним гуляє, доглядає за ним. учить команд, прибирає біля собаки. Євген – основна опора для матусі Інни, завжди намагається підтримати її морально, старається їй в усьому допомагати. Мама у Жені дуже сильна, добра та любляча, завжди його розуміє і дуже смачно готує.Звичайно, неньці важко самій виховувати двох діток, не завжди є можливість придбати все необхідне для їхнього нормального розвитку. Тому Інна дякує усім, хто не лишається байдужим до її дітей. Каже, що наразі є потреба для сина у спортивному одязі та взутті. Отож буде вдячна будь-якій увазі та допомозі для її сім’ї.Зробити сюрприз Євгенію може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер волонтерів: 0992294100 та 0966833164. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htm4790 7299 4306 2323 (Вишневська Інна Вікторівна, Ощадбанк)Вишневський Євгеній. 16 років (28.12.2004). м. Ковель. Зріст 175, розмір взуття 41.