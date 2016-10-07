вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Єдиний шлях до зупинки і аптеки: лучани просять облаштувати аварійну ділянку тротуару на одній із вулиць міста

Єдиний шлях до зупинки і аптеки: лучани просять облаштувати аварійну ділянку тротуару на одній із вулиць міста
У Луцьку просять взятися за ремонт тротуару на вулиці Володимирській в районі молитовного дому, де взагалі відсутнє тверде покриття, а людям доводиться «місити болото» та ризикувати власною безпекою.

Петицію зареєструвала Наталія Миколаївна Строчик у понеділок, 28 грудня.

Жінка повідомила, що 24 лютого цього року мешканці Малоомелянівського масиву вже зверталися до представників Луцької міської ради із проханням облаштувати цю частину тротуару. Тоді ж їм відповіли, що питання розглянуть після закінчення карантину. Зважаючи на ситуацію та дощову погоду мешканці змушені повторити своє прохання, адже люди не можуть там нормально пересуватися.

«В осінньо-зимовий період на цій вузькій ділянці брудно і слизько. Є ризик травмуватись через падіння, близько ростуть кущі і дерева, а також є ризик скотитись в кювет», – авторка петиції пише, що за останній рік з долини на цій ділянці витягнули 5 автомобілів, що свідчить про ризик наїзду на пішоходів.

Більше того, це – єдиний шлях до зупинки громадського транспорту, найближчого магазину і аптеки, де літнім людям або батьками із дитячими візочками пересуватися дуже складно.

Мешканці мікрорайону просять облаштувати тверде покриття на ділянці зі встановленням огороджувальної конструкції з боку проїжджої частини, прибрати сухі дерева з боку тротуару, які обламуються і падають за кожної негоди, а також встановити на цьому пішохідному переході світлофор з кнопкою, оскільки на ділянці дуже жвавий рух і водії на «зебрі» практично не гальмують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, тротуар, ремонт, петиції, Володимирська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У їдальнях луцьких шкіл можуть готувати за рецептами Євгена Клопотенка
Сьогодні, 10:29
У Польщі судитимуть батька й сина з України, які підробляли документи для іноземців
Сьогодні, 10:22
Єдиний шлях до зупинки і аптеки: лучани просять облаштувати аварійну ділянку тротуару на одній із вулиць міста
Сьогодні, 10:12
На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні
Сьогодні, 10:01
Мріє зустрітись з футболістом Артемом Федецьким: у сина померлого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 09:52
Схожі новини
Луцьку владу просять відремонтувати тротуари на Ветеранів Луцьку владу просять відремонтувати тротуари на Ветеранів
07 жовтень, 2016, 11:31
Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору
30 листопад, 13:00
За понад 4,4 мільйони у Луцьку ремонтуватимуть тротуар на вулиці Глушець За понад 4,4 мільйони у Луцьку ремонтуватимуть тротуар на вулиці Глушець
20 квітень, 15:50
Де у Луцьку найгірші тротуари. ВІДЕО Де у Луцьку найгірші тротуари. ВІДЕО
13 лютий, 2019, 23:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автівка, у якій були хлопець і дівчина, врізалася в електроопору
Сьогодні, 11:10
 0
Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують
Сьогодні, 11:00
 0
Волинянин викрав у чоловіка автомобіль і продав його за 4 тисячі гривень
Сьогодні, 10:56
 0
Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році
Сьогодні, 10:47
 0
На Волині патрульні з погонею затримали п'яного «в дрова» водія буса. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8