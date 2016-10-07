Єдиний шлях до зупинки і аптеки: лучани просять облаштувати аварійну ділянку тротуару на одній із вулиць міста





Петицію Наталія Миколаївна Строчик у понеділок, 28 грудня.



Жінка повідомила, що 24 лютого цього року мешканці Малоомелянівського масиву вже зверталися до представників Луцької міської ради із проханням облаштувати цю частину тротуару. Тоді ж їм відповіли, що питання розглянуть після закінчення карантину. Зважаючи на ситуацію та дощову погоду мешканці змушені повторити своє прохання, адже люди не можуть там нормально пересуватися.



«В осінньо-зимовий період на цій вузькій ділянці брудно і слизько. Є ризик травмуватись через падіння, близько ростуть кущі і дерева, а також є ризик скотитись в кювет», – авторка петиції пише, що за останній рік з долини на цій ділянці витягнули 5 автомобілів, що свідчить про ризик наїзду на пішоходів.



Більше того, це – єдиний шлях до зупинки громадського транспорту, найближчого магазину і аптеки, де літнім людям або батьками із дитячими візочками пересуватися дуже складно.



Мешканці мікрорайону просять облаштувати тверде покриття на ділянці зі встановленням огороджувальної конструкції з боку проїжджої частини, прибрати сухі дерева з боку тротуару, які обламуються і падають за кожної негоди, а також встановити на цьому пішохідному переході світлофор з кнопкою, оскільки на ділянці дуже жвавий рух і водії на «зебрі» практично не гальмують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять взятися за ремонт тротуару на вулиці Володимирській в районі молитовного дому, де взагалі відсутнє тверде покриття, а людям доводиться «місити болото» та ризикувати власною безпекою.Петицію зареєструвала у понеділок, 28 грудня.Жінка повідомила, що 24 лютого цього року мешканці Малоомелянівського масиву вже зверталися до представників Луцької міської ради із проханням облаштувати цю частину тротуару. Тоді ж їм відповіли, що питання розглянуть після закінчення карантину. Зважаючи на ситуацію та дощову погоду мешканці змушені повторити своє прохання, адже люди не можуть там нормально пересуватися.«В осінньо-зимовий період на цій вузькій ділянці брудно і слизько. Є ризик травмуватись через падіння, близько ростуть кущі і дерева, а також є ризик скотитись в кювет», – авторка петиції пише, що за останній рік з долини на цій ділянці витягнули 5 автомобілів, що свідчить про ризик наїзду на пішоходів.Більше того, це – єдиний шлях до зупинки громадського транспорту, найближчого магазину і аптеки, де літнім людям або батьками із дитячими візочками пересуватися дуже складно.Мешканці мікрорайону просять облаштувати тверде покриття на ділянці зі встановленням огороджувальної конструкції з боку проїжджої частини, прибрати сухі дерева з боку тротуару, які обламуються і падають за кожної негоди, а також встановити на цьому пішохідному переході світлофор з кнопкою, оскільки на ділянці дуже жвавий рух і водії на «зебрі» практично не гальмують.

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