У Луцьку на Набережній зіткнулися ВАЗ та Chevrolet
Сьогодні, 13:23
У Луцьку на вулиці Набережній сталася ДТП за участі двох легкових автівок.
Аварія сталася сьогодні, 29 грудня, близько 11.00, повідомляє "Волиньinfa".
Як стверджують свідки, водій авто “ВАЗ” не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся із легковиком Chevrolet, який рухався попереду.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
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Аварія сталася сьогодні, 29 грудня, близько 11.00, повідомляє "Волиньinfa".
Як стверджують свідки, водій авто “ВАЗ” не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся із легковиком Chevrolet, який рухався попереду.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
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