У Луцьку на Набережній зіткнулися ВАЗ та Chevrolet





Аварія сталася сьогодні, 29 грудня, близько 11.00, повідомляє



Як стверджують свідки, водій авто “ВАЗ” не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся із легковиком Chevrolet, який рухався попереду.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній сталася ДТП за участі двох легкових автівок.Аварія сталася сьогодні, 29 грудня, близько 11.00, повідомляє "Волиньinfa". Як стверджують свідки, водій авто “ВАЗ” не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся із легковиком Chevrolet, який рухався попереду.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

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