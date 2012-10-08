У Світязі хлопець викрав мотоцикл в односельчанина
Сьогодні, 11:27
У Шацькому районі поліцейські спіймали угонщика мотоцикла.
Повідомлення до поліції від 22-річного світязянина про те, що із подвір’я зник його мотоцикл, вартістю близько 25 тисяч, надійшло вчора, близько 22:00, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Чоловік розповів, що чув підозрілі звуки, проте, коли вийшов з будинку, транспортного засобу вже не було.
Потерпілий відразу поінформував поліцію та знайомих місцевих жителів. У співпраці з небайдужими працівники групи реагування патрульної поліції спільно з сектором кримінальної поліції та дільничним офіцером поліції спіймали угонщика по гарячих слідах, менше ніж за 30 хвилин після звернення, на одній із вулиць Світязя. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець. Мотоцикл правоохоронці вилучили, після проведення всіх необхідних слідчих дій його повернуть власнику.
За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Повідомлення до поліції від 22-річного світязянина про те, що із подвір’я зник його мотоцикл, вартістю близько 25 тисяч, надійшло вчора, близько 22:00, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Чоловік розповів, що чув підозрілі звуки, проте, коли вийшов з будинку, транспортного засобу вже не було.
Потерпілий відразу поінформував поліцію та знайомих місцевих жителів. У співпраці з небайдужими працівники групи реагування патрульної поліції спільно з сектором кримінальної поліції та дільничним офіцером поліції спіймали угонщика по гарячих слідах, менше ніж за 30 хвилин після звернення, на одній із вулиць Світязя. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець. Мотоцикл правоохоронці вилучили, після проведення всіх необхідних слідчих дій його повернуть власнику.
За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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