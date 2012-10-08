У Світязі хлопець викрав мотоцикл в односельчанина

У Шацькому районі поліцейські спіймали угонщика мотоцикла.Повідомлення до поліції від 22-річного світязянина про те, що із подвір’я зник його мотоцикл, вартістю близько 25 тисяч, надійшло вчора, близько 22:00, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Чоловік розповів, що чув підозрілі звуки, проте, коли вийшов з будинку, транспортного засобу вже не було.Потерпілий відразу поінформував поліцію та знайомих місцевих жителів. У співпраці з небайдужими працівники групи реагування патрульної поліції спільно з сектором кримінальної поліції та дільничним офіцером поліції спіймали угонщика по гарячих слідах, менше ніж за 30 хвилин після звернення, на одній із вулиць Світязя. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець. Мотоцикл правоохоронці вилучили, після проведення всіх необхідних слідчих дій його повернуть власнику.За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.