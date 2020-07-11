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На вихідних в Україні синоптики обіцяють тепло і переважно без опадів

На вихідних в Україні синоптики обіцяють тепло і переважно без опадів
На суботу 2 січня синоптики обіцяють хмарність, із проясненнями. Вночі на Лівобережжі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, у Карпатах мокрий сніг, на решті території, вдень по всій Україні — без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом вітер буде переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3° тепла до 2° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 8-10° тепла.

3-4 січня буде хмарно.

3 січня без опадів. Уночі та вранці у південній частині, східних та більшості центральних областей тумани. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини місцями 6-11° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

4 січня у західній частині країни невеликий, вдень на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на решті территорії без істотних опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вдень у західних областях 3-8° тепла), на Закарпатті та півдні Одещини вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

5 січня в західних, вдень і в більшості південних та центральних областей, 6 січня в Україні мокрий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та південних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла.

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Теги: погода, опади, Укргідрометцентр
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