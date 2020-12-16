Повідомили, як на Ківерцівщині працюватимуть школи під час локдауну





Про це інформують на



Звертаємо увагу батьків на те що, під час локдауну (08-24 січня 2021 року) учням закладів загальної середньої освіти заборонено відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, але заклади дошкільної освіти будуть працювати у звичному режимі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже усі школи Ківерцівської міської ради будуть працювати після зимових канікул перейдуть (на час локдауну) на дистанційну форму навчання.Про це інформують на сайті громади Звертаємо увагу батьків на те що, під час локдауну (08-24 січня 2021 року) учням закладів загальної середньої освіти заборонено відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, але заклади дошкільної освіти будуть працювати у звичному режимі.

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