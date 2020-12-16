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Повідомили, як на Ківерцівщині працюватимуть школи під час локдауну

Повідомили, як на Ківерцівщині працюватимуть школи під час локдауну
Майже усі школи Ківерцівської міської ради будуть працювати після зимових канікул перейдуть (на час локдауну) на дистанційну форму навчання.

Про це інформують на сайті громади.

Звертаємо увагу батьків на те що, під час локдауну (08-24 січня 2021 року) учням закладів загальної середньої освіти заборонено відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, але заклади дошкільної освіти будуть працювати у звичному режимі.

Повідомили, як на Ківерцівщині працюватимуть школи під час локдауну

Повідомили, як на Ківерцівщині працюватимуть школи під час локдауну

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Теги: Ківерцівська міська рада, школа, карантин, локдаун, дистанційне навчання
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