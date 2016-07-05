Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України





Голосування відбувалося упродовж 2020 року в рамках проєкту Місто України – національний вибір, пише



Підсумки голосування підвели 30 грудня о 13:00 год.



Так, за місто Мелітополь проголосував 62 601 користувач.



На другому місці – Івано-Франківськ, за який віддали 52 805 голосів.



На третій сходинці – Павлоград із результатом 37 028 голосів.



Луцьк отримав 18 700 голосів і опинився на восьмому місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні обрали найпривабливіше і найвпізнаваніше місто. Цьогоріч ним став Мелітополь. Луцьк опинився на 8-му місці.Голосування відбувалося упродовж 2020 року в рамках проєкту Місто України – національний вибір, пише Конкурент Підсумки голосування підвели 30 грудня о 13:00 год.Так, за місто Мелітополь проголосував 62 601 користувач.На другому місці – Івано-Франківськ, за який віддали 52 805 голосів.На третій сходинці – Павлоград із результатом 37 028 голосів.Луцьк отримав 18 700 голосів і опинився на восьмому місці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію