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Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України

Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України
В Україні обрали найпривабливіше і найвпізнаваніше місто. Цьогоріч ним став Мелітополь. Луцьк опинився на 8-му місці.

Голосування відбувалося упродовж 2020 року в рамках проєкту Місто України – національний вибір, пише Конкурент.

Підсумки голосування підвели 30 грудня о 13:00 год.

Так, за місто Мелітополь проголосував 62 601 користувач.

На другому місці – Івано-Франківськ, за який віддали 52 805 голосів.

На третій сходинці – Павлоград із результатом 37 028 голосів.

Луцьк отримав 18 700 голосів і опинився на восьмому місці.

Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України

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Теги: Луцьк, рейтинг, голосування
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