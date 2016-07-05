Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України
Сьогодні, 15:40
В Україні обрали найпривабливіше і найвпізнаваніше місто. Цьогоріч ним став Мелітополь. Луцьк опинився на 8-му місці.
Голосування відбувалося упродовж 2020 року в рамках проєкту Місто України – національний вибір, пише Конкурент.
Підсумки голосування підвели 30 грудня о 13:00 год.
Так, за місто Мелітополь проголосував 62 601 користувач.
На другому місці – Івано-Франківськ, за який віддали 52 805 голосів.
На третій сходинці – Павлоград із результатом 37 028 голосів.
Луцьк отримав 18 700 голосів і опинився на восьмому місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Голосування відбувалося упродовж 2020 року в рамках проєкту Місто України – національний вибір, пише Конкурент.
Підсумки голосування підвели 30 грудня о 13:00 год.
Так, за місто Мелітополь проголосував 62 601 користувач.
На другому місці – Івано-Франківськ, за який віддали 52 805 голосів.
На третій сходинці – Павлоград із результатом 37 028 голосів.
Луцьк отримав 18 700 голосів і опинився на восьмому місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України
Сьогодні, 15:40
На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів
Сьогодні, 15:05
Школи у районі на Волині отримали повідомлення про припинення газопостачання. АДРЕСИ
Сьогодні, 14:34
Ще п'ятьом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 13:50