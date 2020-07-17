Луцькі прикордонники отримали трактор і подрібнювач гілок
Сьогодні, 08:37
Прикордонники Луцького прикордонного загону отримали трактор Landini 5-120 та подрібнювач гілок Rinieri TRK 200.
Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби.
Державна прикордонна служба України розвиває міжнародну співпрацю, в рамках якої прикордонники Житомирського та Луцького загонів напередодні нового року отримали допомогу від товариства «Excelor Holding Group (LLC)». Допомогу було надано відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги «Надання обладнання для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону».
Прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.
Зауважимо, що надана технічна допомога буде використовуватись для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.
Також зазначимо, інженерне облаштування державного кордону та прилеглої до нього місцевості є одним із головних складових його надійної охорони. Адже саме інженерна складова допомагає охоронцям кордону фіксувати протиправні дії, попереджати підготовку до них, а також значно ускладнює злочинним елементам здійснювати протизаконні дії на кордоні. Безперечно, забезпечити стале інженерне облаштування держрубежу неможливо без використання відповідної техніки.
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Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби.
Державна прикордонна служба України розвиває міжнародну співпрацю, в рамках якої прикордонники Житомирського та Луцького загонів напередодні нового року отримали допомогу від товариства «Excelor Holding Group (LLC)». Допомогу було надано відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги «Надання обладнання для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону».
Прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.
Зауважимо, що надана технічна допомога буде використовуватись для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.
Також зазначимо, інженерне облаштування державного кордону та прилеглої до нього місцевості є одним із головних складових його надійної охорони. Адже саме інженерна складова допомагає охоронцям кордону фіксувати протиправні дії, попереджати підготовку до них, а також значно ускладнює злочинним елементам здійснювати протизаконні дії на кордоні. Безперечно, забезпечити стале інженерне облаштування держрубежу неможливо без використання відповідної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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