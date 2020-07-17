Луцькі прикордонники отримали трактор і подрібнювач гілок

Прикордонники Луцького прикордонного загону отримали трактор Landini 5-120 та подрібнювач гілок Rinieri TRK 200.Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби.Державна прикордонна служба України розвиває міжнародну співпрацю, в рамках якої прикордонники Житомирського та Луцького загонів напередодні нового року отримали допомогу від товариства «Excelor Holding Group (LLC)». Допомогу було надано відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги «Надання обладнання для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону».Прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.Зауважимо, що надана технічна допомога буде використовуватись для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.Також зазначимо, інженерне облаштування державного кордону та прилеглої до нього місцевості є одним із головних складових його надійної охорони. Адже саме інженерна складова допомагає охоронцям кордону фіксувати протиправні дії, попереджати підготовку до них, а також значно ускладнює злочинним елементам здійснювати протизаконні дії на кордоні. Безперечно, забезпечити стале інженерне облаштування держрубежу неможливо без використання відповідної техніки.