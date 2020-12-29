У «ПортCity» – нові подарункові сертифікати на кіно*
Сьогодні, 09:20
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати в кінотеатр «PremierCity».
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Пропонують сертифікати номіналом 100 та 250 гривень, які можна придбати у касі кінотеатру. Ними можна оплатити квитки на сеанси та смаколики в буфеті.
Нові сертифікати дійсні до кінця 2021 року.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Пропонують сертифікати номіналом 100 та 250 гривень, які можна придбати у касі кінотеатру. Ними можна оплатити квитки на сеанси та смаколики в буфеті.
Нові сертифікати дійсні до кінця 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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