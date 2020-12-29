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У «ПортCity» – нові подарункові сертифікати на кіно*

У «ПортCity» – нові подарункові сертифікати на кіно*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати в кінотеатр «PremierCity».

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Пропонують сертифікати номіналом 100 та 250 гривень, які можна придбати у касі кінотеатру. Ними можна оплатити квитки на сеанси та смаколики в буфеті.

Нові сертифікати дійсні до кінця 2021 року.

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Теги: ПортCity, Луцьк, кіно, реклама
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