В Україні 5 січня стартує реєстрація на пробне ЗНО

В Україні з вівторка, 5 січня, розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 19 січня 2021 року.Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.Інформують, що у 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня."З огляду на загрози у 2021 році кожний учасник /кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО", - йдеться у повідомлені.Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома.Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» упродовж 10–14 квітня.Для тих, хто скористається такою можливістю, результати пробного ЗНО буде оприлюднено в особистих кабінетах учасників 16 квітня.