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На трасі «Київ-Чоп» – смертельна аварія. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» – смертельна аварія. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» у Рівненському районі в ДТП загинув водій автомобіля.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Велика Омеляна на спецлінію 102 надійшло о 16:15, інформує ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «Toyota Tundra», із невстановлених поки причин, допустив з’їзд транспортного засобу за межі проїзної частини із подальшим перекиданням у кювет. Медики «швидкої» лише констатували смерть кермувальника, який помер по дорозі у лікарню. Ним виявися 53-річний житель Рівненщини.

Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

На трасі «Київ-Чоп» – смертельна аварія. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» – смертельна аварія. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: Київ-Чоп, смертельна аварія
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