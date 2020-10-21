На трасі «Київ-Чоп» – смертельна аварія. ФОТО





Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Велика Омеляна на спецлінію 102 надійшло о 16:15,



Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «Toyota Tundra», із невстановлених поки причин, допустив з’їзд транспортного засобу за межі проїзної частини із подальшим перекиданням у кювет. Медики «швидкої» лише констатували смерть кермувальника, який помер по дорозі у лікарню. Ним виявися 53-річний житель Рівненщини.



Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.



Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Київ-Чоп» у Рівненському районі в ДТП загинув водій автомобіля.Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Велика Омеляна на спецлінію 102 надійшло о 16:15, інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «Toyota Tundra», із невстановлених поки причин, допустив з’їзд транспортного засобу за межі проїзної частини із подальшим перекиданням у кювет. Медики «швидкої» лише констатували смерть кермувальника, який помер по дорозі у лікарню. Ним виявися 53-річний житель Рівненщини.Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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