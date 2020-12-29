У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:54
У Луцьку зіткнулися 3 автівки: Chevrolet, Fiat та Mercedes Sprinter.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Так, сьогодні, 5 січня, близько 09:20, на вулиці Набережній зіткнулись 3 автівки. Ймовірна причина зіткнення – недотримання дистанції.
Автівки отримали значні механічні пошкодження.
Постраждалих немає. На місці події працювала поліція.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Так, сьогодні, 5 січня, близько 09:20, на вулиці Набережній зіткнулись 3 автівки. Ймовірна причина зіткнення – недотримання дистанції.
Автівки отримали значні механічні пошкодження.
Постраждалих немає. На місці події працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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