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У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО

У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
У Луцьку зіткнулися 3 автівки: Chevrolet, Fiat та Mercedes Sprinter.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Так, сьогодні, 5 січня, близько 09:20, на вулиці Набережній зіткнулись 3 автівки. Ймовірна причина зіткнення – недотримання дистанції.

Автівки отримали значні механічні пошкодження.

Постраждалих немає. На місці події працювала поліція.

У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО

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Теги: аварія, Набережна, Луцьк
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