У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО





Про це



Так, сьогодні, 5 січня, близько 09:20, на вулиці Набережній зіткнулись 3 автівки. Ймовірна причина зіткнення – недотримання дистанції.



Автівки отримали значні механічні пошкодження.



Постраждалих немає. На місці події працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися 3 автівки: Chevrolet, Fiat та Mercedes Sprinter.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Так, сьогодні, 5 січня, близько 09:20, на вулиці Набережній зіткнулись 3 автівки. Ймовірна причина зіткнення – недотримання дистанції.Автівки отримали значні механічні пошкодження.Постраждалих немає. На місці події працювала поліція.

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