У Львові лікарі врятували багатодітну матір, яка через коронавірус мала на 90% уражені легені





Про це повідомляють журналісти



Жінка була на 7-му місяці вагітності, тож плоду не вистачало кисню, тому медики вирішили проводити кесарів розтин. Дівчинку, що народилася помістили в реанімацію, бо вона теж була інфікована.



Два тижні медики боролися за життя породіллі і от сьогодні (5 січня, - ред) її виписали. Пані Катерина вже може самостійно дихати, але на жінку ще чекає довга реабілітація. Новонароджену Даринку батьки зможуть забрати з лікарні, коли вона набере вагу. Це вже шоста дитина в їхній родині. "Родинне диво, що ми обоє живі, дякуючи медикам", - каже пацієнтка Катерина Терлецька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові врятували пацієнтку з дуже важким перебігом коронавірусу - у 37-річної матері шістьох дітей на 90 відсотків були уражені легені.Про це повідомляють журналісти ТСН Жінка була на 7-му місяці вагітності, тож плоду не вистачало кисню, тому медики вирішили проводити кесарів розтин. Дівчинку, що народилася помістили в реанімацію, бо вона теж була інфікована.Два тижні медики боролися за життя породіллі і от сьогодні (5 січня, - ред) її виписали. Пані Катерина вже може самостійно дихати, але на жінку ще чекає довга реабілітація. Новонароджену Даринку батьки зможуть забрати з лікарні, коли вона набере вагу. Це вже шоста дитина в їхній родині. "Родинне диво, що ми обоє живі, дякуючи медикам", - каже пацієнтка Катерина Терлецька.

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