вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові лікарі врятували багатодітну матір, яка через коронавірус мала на 90% уражені легені

У Львові лікарі врятували багатодітну матір, яка через коронавірус мала на 90% уражені легені
У Львові врятували пацієнтку з дуже важким перебігом коронавірусу - у 37-річної матері шістьох дітей на 90 відсотків були уражені легені.

Про це повідомляють журналісти ТСН

Жінка була на 7-му місяці вагітності, тож плоду не вистачало кисню, тому медики вирішили проводити кесарів розтин. Дівчинку, що народилася помістили в реанімацію, бо вона теж була інфікована.

Два тижні медики боролися за життя породіллі і от сьогодні (5 січня, - ред) її виписали. Пані Катерина вже може самостійно дихати, але на жінку ще чекає довга реабілітація. Новонароджену Даринку батьки зможуть забрати з лікарні, коли вона набере вагу. Це вже шоста дитина в їхній родині. "Родинне диво, що ми обоє живі, дякуючи медикам", - каже пацієнтка Катерина Терлецька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львів, порятунок, жінка, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Волинянин викрав в односельчанки породисту кролицю
Сьогодні, 18:15
У Львові лікарі врятували багатодітну матір, яка через коронавірус мала на 90% уражені легені
Сьогодні, 17:55
У місті на Волині зіткнулися вантажівка та бус: водій-винуватець втік
Сьогодні, 17:42
Стару частину сміттєвого полігону у Брищі реконструюють за 165 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:26
На волинській митниці у вантажівці виявили прихований товар на майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
Студентів у Львові безкоштовно тестуватимуть на коронавірус Студентів у Львові безкоштовно тестуватимуть на коронавірус
25 листопад, 2020, 23:30
У Польщі хвора на коронавірус українка не дотримувалась правил ізоляції У Польщі хвора на коронавірус українка не дотримувалась правил ізоляції
17 листопад, 2020, 11:55
Жінка була знесиленою і не могла сама встати з підлоги: деталі порятунку волинянки із зачиненої квартири Жінка була знесиленою і не могла сама встати з підлоги: деталі порятунку волинянки із зачиненої квартири
05 жовтень, 2020, 12:13
На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка На Волині від ускладнень коронавірусу померла 72-річна жінка
02 жовтень, 2020, 15:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин викрав в односельчанки породисту кролицю
Сьогодні, 18:15
 0
У Львові лікарі врятували багатодітну матір, яка через коронавірус мала на 90% уражені легені
Сьогодні, 17:55
 0
У місті на Волині зіткнулися вантажівка та бус: водій-винуватець втік
Сьогодні, 17:42
 0
Стару частину сміттєвого полігону у Брищі реконструюють за 165 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:26
 0
На волинській митниці у вантажівці виявили прихований товар на майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8