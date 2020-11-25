У Львові лікарі врятували багатодітну матір, яка через коронавірус мала на 90% уражені легені
Сьогодні, 17:55
У Львові врятували пацієнтку з дуже важким перебігом коронавірусу - у 37-річної матері шістьох дітей на 90 відсотків були уражені легені.
Про це повідомляють журналісти ТСН.
Жінка була на 7-му місяці вагітності, тож плоду не вистачало кисню, тому медики вирішили проводити кесарів розтин. Дівчинку, що народилася помістили в реанімацію, бо вона теж була інфікована.
Два тижні медики боролися за життя породіллі і от сьогодні (5 січня, - ред) її виписали. Пані Катерина вже може самостійно дихати, але на жінку ще чекає довга реабілітація. Новонароджену Даринку батьки зможуть забрати з лікарні, коли вона набере вагу. Це вже шоста дитина в їхній родині. "Родинне диво, що ми обоє живі, дякуючи медикам", - каже пацієнтка Катерина Терлецька.
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Про це повідомляють журналісти ТСН.
Жінка була на 7-му місяці вагітності, тож плоду не вистачало кисню, тому медики вирішили проводити кесарів розтин. Дівчинку, що народилася помістили в реанімацію, бо вона теж була інфікована.
Два тижні медики боролися за життя породіллі і от сьогодні (5 січня, - ред) її виписали. Пані Катерина вже може самостійно дихати, але на жінку ще чекає довга реабілітація. Новонароджену Даринку батьки зможуть забрати з лікарні, коли вона набере вагу. Це вже шоста дитина в їхній родині. "Родинне диво, що ми обоє живі, дякуючи медикам", - каже пацієнтка Катерина Терлецька.
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