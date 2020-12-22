Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах





Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"За інформацією УкрГідрометцентру, 7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей дощі, подекуди з мокрим снігом, у південних та центральних областях місцями значні опади", - йдеться у повідомлені.



Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики інформують, що 7 січня в більшості областей пройдуть значні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Тож на дорогах буде ожеледицяПро це повідомляє пресслужба ДСНС."За інформацією УкрГідрометцентру, 7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей дощі, подекуди з мокрим снігом, у південних та центральних областях місцями значні опади", - йдеться у повідомлені.Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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