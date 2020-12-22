Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 16:42
Синоптики інформують, що 7 січня в більшості областей пройдуть значні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Тож на дорогах буде ожеледиця
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За інформацією УкрГідрометцентру, 7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей дощі, подекуди з мокрим снігом, у південних та центральних областях місцями значні опади", - йдеться у повідомлені.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За інформацією УкрГідрометцентру, 7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей дощі, подекуди з мокрим снігом, у південних та центральних областях місцями значні опади", - йдеться у повідомлені.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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