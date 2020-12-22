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Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Синоптики інформують, що 7 січня в більшості областей пройдуть значні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Тож на дорогах буде ожеледиця

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей дощі, подекуди з мокрим снігом, у південних та центральних областях місцями значні опади", - йдеться у повідомлені.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Теги: ожеледиця, дороги, попередження
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