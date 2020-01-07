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7 січня – Різдво Христове: традиції, заборони і прикмети

7 січня – Різдво Христове: традиції, заборони і прикмети
7 січня християни східного обряду святкують одне з найбільших релігійних свят – Різдво Христове. У народі вірять, як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".

Про це повідомляє "24 канал".

Різдво є дуже особливим святом для християн. Воно знаменує оновлення, радість, зміни і врешті народження Спасителя. На різдвяні свято прийнято співати колядки, кликати в гості родичів і близьких, а також самим ходити на гостини.

Прикмети

- На небі багато зірок – рік буде багатим.
- На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.
- Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.
- Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.

Що не можна робити 7 січня

- Не вживайте в цей світлий день нецензурної лексики.
- Не можна займатися фізичною роботою.
- На Різдво не можна їхати з дому.

Що можна робити 7 січня
- Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.
- Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.
- Помоліться й подякуйте за все, що маєте.




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Теги: Різдво, прикмети, заборони, свято
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