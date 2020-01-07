7 січня – Різдво Христове: традиції, заборони і прикмети





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Різдво є дуже особливим святом для християн. Воно знаменує оновлення, радість, зміни і врешті народження Спасителя. На різдвяні свято прийнято співати колядки, кликати в гості родичів і близьких, а також самим ходити на гостини.



Прикмети



- На небі багато зірок – рік буде багатим.

- На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.

- Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.

- Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.



Що не можна робити 7 січня



- Не вживайте в цей світлий день нецензурної лексики.

- Не можна займатися фізичною роботою.

- На Різдво не можна їхати з дому.



Що можна робити 7 січня

- Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.

- Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.

- Помоліться й подякуйте за все, що маєте.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 січня християни східного обряду святкують одне з найбільших релігійних свят – Різдво Христове. У народі вірять, як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".Про це повідомляє "24 канал" Різдво є дуже особливим святом для християн. Воно знаменує оновлення, радість, зміни і врешті народження Спасителя. На різдвяні свято прийнято співати колядки, кликати в гості родичів і близьких, а також самим ходити на гостини.- На небі багато зірок – рік буде багатим.- На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.- Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.- Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.- Не вживайте в цей світлий день нецензурної лексики.- Не можна займатися фізичною роботою.- На Різдво не можна їхати з дому.- Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.- Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.- Помоліться й подякуйте за все, що маєте.

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